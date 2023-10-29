"Страсти по Матвею": хорошее отечественное кино о православии и молодёжи

Я избегаю пересказывать сюжеты хороших фильмов, потому и сюжет нового российского фильма "Страсти по Матвею" пересказывать не буду. Однако как тогда дать понять, почему стоит сходить на это простое, местами смешное, местами трогательное кино? Кино для молодых людей, которые, может быть, уже знакомы с православной церковью, а может быть, совсем с ней не знакомы, -- "Страсти по Матвею" настолько искренне и бесхитростно поставлены, что вряд ли кого-нибудь оттолкнут от церкви. А привлекут ли? Хочется надеяться, что да. Во всяком случае, что-то они объяснят.
Выпускник семинарии, сын священника Матвей Тихомиров вот-вот получит от отца собственный приход. Это прямо-таки мечта, и для исполнения её юноше, всего ничего, нужно быстро найти себе матушку. Казалось бы, Матвей покладист, не особенно требователен, и есть девушки, которые именно о судьбе матушки мечтают, к ней себя готовят, что может пойти не так? Как раз этого я вам не расскажу. Скажу только, что Матвей найдёт нечто более важное.
"Страсти по Матвею" можно охарактеризовать и так: фильм, в котором не происходит ничего особенного. С каждым может случиться. Никаких чудес, а ведь фильм о молодёжи и христианстве. Зато он без лицемерия объясняет, почему современным молодым людям может захотеться прийти в церковь. И показывает, что в церкви -- тоже люди. Далеко не святые, иногда тщеславные, иногда эгоистичные, но всё же -- имеющие ориентир и опору, которой, случается, так не хватает людям, живущим без Бога. И через эту опору они, когда придётся, над своим тщеславием и эгоизмом могут подняться и возобладать.
Это хочется прямо выделить отдельно: простой, незамысловатый, "молодёжный" фильм хорошо и без чрезмерного морализаторского нажима показывает, почему и как человек, верующий в Христа, может быть сильнее духом, чем не верующий. Одно это -- такая редкость для кино (не только нашего), что прямо необходимо отметить и похвалить: молодцы.
Игра Дениса Власенко -- убедительная и искренняя. На первый и даже второй взгляд -- это самый обычный мальчик, "у которого папа начальник". То есть преуспевающий священник. (Папа, кстати, очень колоритен.) Но мы убедимся, что этот нервный и немного зажатый юноша находится на своём месте отнюдь не только потому, что родился в семье иерея. Матвей действительно верует -- и это совсем не плохо, что зрителю не машут сразу в глаза его набожностью, а осознание её приходит так же постепенно, как симпатия к главному герою.
Появление фильмов, подобных "Страстям по Матвею", можно только приветствовать. Конечно, их будет далеко не достаточно, чтобы объяснить значение православия для России, это -- фильм малый и о малом. Но в то же время -- хороший и о хорошем. Зато, в отличие от вышедшего в этом же году "Русского креста", он весьма смотрибелен. ("Русский крест" и хотелось бы похвалить, но увы -- это зелёная тоска.) Симпатичен, ненавязчив. А берущее за душу большое кино о православии в России -- что ж, надеюсь, мы его ещё увидим.