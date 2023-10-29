"Страсти по Матвею": хорошее отечественное кино о православии и молодёжи

Я избегаю пересказывать сюжеты хороших фильмов, потому и сюжет нового российского фильма "Страсти по Матвею" пересказывать не буду. Однако как тогда дать понять, почему стоит сходить на это простое, местами смешное, местами трогательное кино? Кино для молодых людей, которые, может быть, уже знакомы с православной церковью, а может быть, совсем с ней не знакомы, -- "Страсти по Матвею" настолько искренне и бесхитростно поставлены, что вряд ли кого-нибудь оттолкнут от церкви. А привлекут ли? Хочется надеяться, что да. Во всяком случае, что-то они объяснят.





Выпускник семинарии, сын священника Матвей Тихомиров вот-вот получит от отца собственный приход. Это прямо-таки мечта, и для исполнения её юноше, всего ничего, нужно быстро найти себе матушку. Казалось бы, Матвей покладист, не особенно требователен, и есть девушки, которые именно о судьбе матушки мечтают, к ней себя готовят, что может пойти не так? Как раз этого я вам не расскажу. Скажу только, что Матвей найдёт нечто более важное.





"Страсти по Матвею" можно охарактеризовать и так: фильм, в котором не происходит ничего особенного. С каждым может случиться. Никаких чудес, а ведь фильм о молодёжи и христианстве. Зато он без лицемерия объясняет, почему современным молодым людям может захотеться прийти в церковь. И показывает, что в церкви -- тоже люди. Далеко не святые, иногда тщеславные, иногда эгоистичные, но всё же -- имеющие ориентир и опору, которой, случается, так не хватает людям, живущим без Бога. И через эту опору они, когда придётся, над своим тщеславием и эгоизмом могут подняться и возобладать.