 

Украинцы атаковали Курскую АЭС с применением западных поставок, пленный ВСУ рассказал о наркотиках на передовой

Российский МИД заявил, что украинский дрон, врезавшийся в склад ядерных отходов Курской АЭС вечером 26 октября, был начинён поставляемыми Западом компонентами, два других дрона упали на комплекс административных зданий станции.
В Белгородской области украинцы за сутки обстреляли или атаковали БПЛА: Сподарюшино, Щетиновку, Пороз, Дроновку, Журавлёвку. 
В Харьковской области украинцами обстреляна гражданская инфраструктура Воробьёвки, Первого Лимана, Ольшаны, Таволжанки, из-за обстрелов нет возможности наладить на этой территории энергоснабжение.
Число пациентов в Центральной районной больнице Скадовска (Херсонская область) с минно-взрывными травмами увеличилось в 3-4 раза за последние десять дней, пациенты -- мирные жители из Алёшкинского района, "практически все из поступивших за эти дни атакованы дронами в машинах, в собственных дворах". Украинские обстрелы населённых пунктов на левом берегу Днепра усиливаются. "Для понимания плотности один пример. За сегодня в одном посёлке Горностаевка уже 38 "прилетов", -- говорит председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.

Военных ВСУ на передовой снабжают наркотиками, рассказал пленный военнослужащий ВСУ Дмитрий Гирич.

«Есть у нас хлопец, что через волонтеров предоставляет наркотики. Если кому-то нужны "колеса", он предоставлял "колеса", "трава" — "траву"... Больше половины нашего подразделения сидит на каких-то наркотиках». 


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