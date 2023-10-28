Украинцы атаковали Курскую АЭС с применением западных поставок, пленный ВСУ рассказал о наркотиках на передовой

Военных ВСУ на передовой снабжают наркотиками, рассказал пленный военнослужащий ВСУ Дмитрий Гирич.

«Есть у нас хлопец, что через волонтеров предоставляет наркотики. Если кому-то нужны "колеса", он предоставлял "колеса", "трава" — "траву"... Больше половины нашего подразделения сидит на каких-то наркотиках».