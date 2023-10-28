В Москве возбуждено 12 уголовных дел за уклонение мигрантов от службы, СК проверяет инциденты с детьми мигрантов в Валдае и Ростове-на-Дону

В Москве возбуждено 12 уголовных дел в отношении уроженцев Средней Азии призывного возраста, уклоняющихся от прохождения военной службы. Все фигуранты получили гражданство РФ, не имеют оснований для освобождения или отсрочки от военной службы, но не явились в столичные военные комиссариаты по повесткам.

В Валдае Новгородской области следователи проверяют инцидент с детьми мигрантов из Таджикистана. Ученик принёс в школу флаг Таджикистана и завернулся в него; также он сказал, что русский флаг в руки не возьмёт. Когда одна девочка спросила, зачем принесли таджикский флаг, -- один из подростков обругал её и сказал, что после уроков зарежет. Его семья извинилась за это.

В Ростове-на-Дону мужчина разогнал детей, собравшихся, чтобы толпой избить русского ребёнка. Поскольку появилась информация, что "в одной из школ в городе Ростове-на-Дону дети мигрантов регулярно нападают на сверстников и избивают их. Администрация учебного заведения мер не принимает", Следственный Комитет проводит проверку.

В Москве уроженец Таджикистана "беспричинно выстрелил из травматического оружия в асфальт, в результате чего пуля отрикошетила в женщину, которая находилась с малолетним ребенком". Затем мужчина сел в автобус и беспричинно выстрелил в пассажирку. Возбуждено уголовное дело.

Организованную группу из трёх человек задержали в Красноярске по делу о незаконной легализации более 1 тыс. мигрантов в период с апреля 2022 года по октябрь 2023-го.