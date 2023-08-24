Украинцы впервые обстреляли Брянскую область кассетными боеприпасами, в Крыму проникновение ДРГ

фасад и остекление магазина "Идеал" по пр. Панфилова, фасад и остекление стоматологического корпуса ЦГКБ №1 и многоквартирного дома по ул. Розы Люксембург, а также легковые автомобили.

В Донецке в результате ночного обстрела повреждены