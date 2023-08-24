 

Украинцы впервые обстреляли Брянскую область кассетными боеприпасами, в Крыму проникновение ДРГ

Вооружённые силы Украины впервые обстреляли Брянскую область кассетными боеприпасами. Был обесточен посёлок Белая Берёзка.
В Белгородской области атакована вышка сотовой связи в селе Пороз. Село осталось без связи. За сутки в Белгородской области обстреляны: МАПП "Шебекино", МАПП "Нехотеевка", село Середа, посёлок Красный, хутор Панков, Новая Таволжанка (повреждены три частных дома), Красный Хутор, Устинка, хутор Старый, Сподарюшино, Дроновка, Козинка (повреждены девять домов), Теребрено, Вязовое, Колотиловка, посёлок Задорожный (повреждена ЛЭП).
В Крыму украинские диверсанты ночью с лодок открыли огонь по людям, спящим в палатках у мыса Тарханкут, обошлось без жертв. 
В Донецке в результате ночного обстрела повреждены фасад и остекление магазина "Идеал" по пр. Панфилова, фасад и остекление стоматологического корпуса ЦГКБ №1 и многоквартирного дома по ул. Розы Люксембург, а также легковые автомобили.

Капитан первого ранга запаса Василий Дадыкин высказал мнение, что "победы добываются не в обороне, а в наступлении" и Российской армии "надо освобождать Херсонщину, Запорожье, отбрасывать противника от Белгородщины и Брянщины. Сейчас противник обескровлен, вряд ли он успеет занять рубежи перед тем, как мы начнем идти вперед. Не знаю, когда это случится, но, надеюсь, достаточно скоро".
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