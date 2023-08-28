29 августа пройдёт апелляционное слушание по делу Игоря Стрелкова, состоялся видеомост в его поддержку

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29 августа 2023 года в 14:00 пройдёт апелляционное слушание по делу Игоря Стрелкова по статье 280 УК РФ.
Заседание состоится в Мосгорсуде по адресу: г. Москва, Богородский вал, дом 8.
 
Состоялся видеомост "Герои должны быть на свободе" в поддержку И.И. Стрелкова. В нём приняли участие: лидер боевого братства "За Державу обидно!", командир миротворческого подразделения "Архангел Михаил" Сергей Алиев (ведущий видеомоста); командир Игоря Стрелкова в Югославии Александр Мухарев; народный экс-губернатор ДНР Павел Губарев; заслуженный пилот России Вадим Базыкин; журналист Максим Калашников; военный хирург, кандидат медицинских наук Юрий Евич; координатор партии "Другая Россия" Михаил Аксель; ополченец и блогер, специалист по военным дронам Андрей Морозов (Мурз); писатель, публицист, кандидат исторических наук Лев Вершинин; командир добровольческого отряда "Невский" Михаил Полынков (Хрусталик); ополченец и близкий друг Игоря Стрелкова Евгений Скрипник (Прапор); представитель Содружества ветеранских организаций Петербурга и Ленобласти Валентин Боцвин; доброволец-ополченец Славянска Дмитрий Обоз (Че Гевара); предприниматель, координатор Красноярского боевого братства Виктор Данильченко; полковник в отставке, легенда ВДВ Л.В. Хабаров; врач и активист "Одесского подполья" Владимир Грубник; политик Дарья Митина; супруга И.И. Стрелкова Мирослава Регинская.

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