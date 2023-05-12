 

Состоялась пресс-конференция Клуба рассерженных патриотов

Игорь Стрелков сообщает, что в Москве состоялась пресс-конференция Клуба рассерженных патриотов, где Клуб был представлен как точка сборки коалиции национально-патриотических сил России.
На заседании выступили: 
-- бывший министр обороны ДНР, политик и публицист Игорь Стрелков, подчеркнувший, что ситуация на фронте продолжает находиться в состоянии стагнации, а руководство РФ "не понимает, какие действия нужны, чтобы ситуация не закончилась новым 1917 годом".
-- координатор "Другой России" Михаил Аксель, отметивший, что КРП -- новая патриотическая сила, объединяющая людей, помогающих фронту;
-- военный врач, основоположник тактической медицины в РФ Юрий Евич;
-- народный губернатор Донецкой области ополченец Павел Губарев сообщил, что КРП открывает отделения в регионах и планирует крупное мероприятие: "Вече Победы".
По словам Игоря Стрелкова, к пресс-конференции Клуба проявили интерес "агентство "Рейтерс" (Великобритания), газета "Киодо Цусин" (Япония), швейцарское и португальское телевидение". Российские же СМИ, за исключением нескольких патриотических интернет-каналов, мероприятие игнорировали. 
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