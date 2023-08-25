 

Лишь 4 из 10 работников британской системы здравоохранения согласились на повторную вакцинацию от ковида

Только 4 из 10 сотрудников британской государственной системы здравоохранения (NHS), непосредственно работающих с пациентами, согласились получить бустерные уколы ковидовакциной. Это меньше, чем число тех, кто вакцинировался от гриппа (5 из 10). Готовится служебное расследование с целью выяснить, почему британские медики не хотят вакцинироваться от ковида.
 
Веб-сайт американского CDC (Центр контроля инфекционных заболеваний) без объяснения причин перестал принимать сообщения о негативных побочных эффектах ковидовакцины.
 
В Германии судья Кристиан Деттмар приговорён к двум годам условно за то, что в 2021 году разрешил двум школам в Тюрингии не надевать на детей принудительные маски, не ковидотестироваться и не устраивать "социальную дистанцию". Шестидесятилетний судья лишён должности и пенсии. 
 

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