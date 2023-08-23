В РФ рекордно подорожал бензин, и снижения не предвидится

Стоимость бензина АИ-95 по итогам торгов 23 августа достигла 70,959 тысячи рублей за тонну, превысив зафиксированный накануне на 1,32% (новый ценовой рекорд). Стоимость поднялась на фоне сообщений о нехватке бензина и дизеля на заправках в ряде регионов. Перебои фиксируются в Астраханской, Саратовской, Самарской, Рязанской, Ростовской, Новосибирской и Волгоградской областях, Калмыкии, в Хабаровском крае и Крыму. Проблемы с ценами и темпами поставок топлива эксперт агентства нефтегазовой информации Александр Хуршудов объяснил объёмами его продаж за рубеж, а также в целом «отвратительно сбалансированным» отечественным рынком горюче-смазочных материалов. Ситуацию, по его мнению, поможет исправить только повышение экспортных пошлин, которые сейчас составляют пять процентов от цены продажи на Западе.

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович считает, что снижения цен на бензин в РФ можно не ждать, нефть идёт на экспорт. Хотя дальнейшее подорожание он тоже считает не слишком вероятным, поскольку осенью завершатся плановые ремонты на НПЗ.







