Бензин подорожал на 11 копеек за неделю

Средние цены на бензин в России за неделю с 31 мая по 6 июня 2021 года выросли на 11 копеек и составили 47,93 рубля за литр.

Средние цены на бензин марки Аи-92 выросли на 8 копеек - до 45,2 рубля за литр, бензин Аи-95 подорожал на 13 коп. - до 48,88 рубля за литр, а стоимость бензина Аи-98 выросла на 19 копеек - до 55,63 рубля за литр.

Дизельное топливо подешевело на одну копейку - до 49,7 рубля за литр.

Наиболее заметно подорожание бензина в Салехарде - на 2,1%, Севастополе - на 1,1% и Красноярске - на 1%.