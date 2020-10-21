Совет Федерации одобрил закон об уменьшении платы за некачественные коммунальные услуги

Совет Федерации одобрил закон об уменьшении платы за коммунальные услуги, если их предоставляют с перерывами или с нарушением качества.





При предоставлении потребителю коммунальной услуги ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, а также при перерывах в предоставлении коммунальной услуги для проведения ремонтных и профилактических работ размер платы за такую коммунальную услугу за расчётный период подлежит уменьшению вплоть до полного освобождения потребителя от оплаты.





Изменение размера платы за коммунальные услуги осуществляется управляющей организацией, товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом. В то же время закон исключает положение, по которому лицо, виновное в нарушении непрерывности предоставления или качества коммунальных услуг, обязано уплатить потребителю штраф.