 

Украинцы атакуют российские регионы, Киев запретил журналистам посещать передовую

Два украинских дрона сбиты над Московской областью, ещё два беспилотника, подвленные средствами радиэлектронной борьбы, упали в Брянской области. В Красногорске (Подмосковье) повреждены остекление многоэтажного жилого дома и несколько легковых автомобилей.
В Брянской области также пресечена попытка прорыва украинских диверсантов.
В Курской области украинцы атаковали с дрона спиртобазу (сбросили взрывное устройство).
В Белгородской области обстреляно село Поповка, в одном частном домовладении выбиты окна и посечены фасад и забор. Также повреждена линия газоснабжения.
Продолжается украинский обстрел гражданской инфраструктуры населённых пунктов Херсонской области, под ударом Новая Каховка, Каховка, Горностаевка, Саги, Солонцы, Кардашинка, Корсунка, Подстепное, Казачьи Лагери, Алёшки.

Власти Украины запрещают посещать передовую не только иностранным журналистам, но и украинским. Один из украинских военных представителей по прессе анонимно предположил, что либо генштаб ВСУ "скрывает свои военные трудности и особенно военные потери", либо "готовится крупная операция", "официальной команды не было, но неофициально запрет существует. Но он касается не только иностранных журналистов, но и украинских". 


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