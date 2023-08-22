Украинцы атакуют российские регионы, Киев запретил журналистам посещать передовую

Власти Украины запрещают посещать передовую не только иностранным журналистам, но и украинским. Один из украинских военных представителей по прессе анонимно предположил, что либо генштаб ВСУ "скрывает свои военные трудности и особенно военные потери", либо "готовится крупная операция", "официальной команды не было, но неофициально запрет существует. Но он касается не только иностранных журналистов, но и украинских".