 

В России усовершенствовали "тканевый пистолет" и создали систему связи для управления дронами

 

Учёные университета науки и технологий МИСИС совместно с коллегами из Главного военного клинического госпиталя (ГВКГ) имени Бурденко Минобороны РФ усовершенствовали «тканевый пистолет», который сшивает раны в четыре раза быстрее. Конструкция позволяет осуществлять ультразвуковую сшивку в очаге поражения, кроме того, в отличие от продуктов иностранных производителей, которые используют шприцы объёмом до 10 миллилитров, российский образец поддерживает шприцы объёмом 20-25 миллилитров. Вес устройства снизился до 350 граммов, что позволяет работать с ним одной рукой. Новая версия позволит среднему медперсоналу и хирургам поставить на поток обработку ран до того, как пострадавших отправят на следующий этап оказания медицинской помощи. 

Ранее специалисты НИИ стали успешно испытали противоосколочное одеяло «Эгида», которое задержало более 85% осколков гранат Ф-1 и РГН. 

 

 

Самонастраивающуюся систему широкополосной связи, которая способна объединить управление и передачу информации с более чем двадцати дронов, разработали специалисты российского научно-производственного предприятия «Радар ммс». Речь идёт прежде всего о наземной инфраструктуре, способной работать по принципу «точка-точка» или «точка-многоточка». Это позволяет завязывать на центральный комплекс некоторое количество взаимодействующих между собой абонентов. Комплекс позволяет обмениваться данными на скорости до 100 мегабит в секунду, его можно использовать везде, где необходимо передавать информацию на большие расстояния, но нет проводных каналов связи.  

 

Учёные Пермского национального исследовательского политехнического университета разработали метод электрофизической обработки сложных элементов техники (протезов, имплантатов, хирургических инструментов, авиационных и автомобильных деталей), повышающий их прочность и долговечность. Для этого исследователи провели электроплазменную полировку деталей, удаляющую мелкие дефекты на поверхности, которые приводят к разрушению изделий. Такая технология позволит повысить долговечность и прочность сложнопрофильных изделий машиностроения.

 



 



 

 



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