 

Украинцы атакуют российские регионы, раненые в ДНР и Подмосковье

 

Два человека пострадали в результате очередной атаки украинских беспилотников в Подмосковье. В одном из случаев обломки упали на садовый дом в СНТ "Дорожник" в городском округе Истра. Пострадавший мужчина госпитализирован в медучреждение, женщина от госпитализации отказалась. Выбиты окна в трёх домах.

Поезда Киевского направления Московской железной дороги значительно выбились из расписания из-за поджога релейного шкафа на железнодорожной станции "Солнечная".

Произошла попытка атаки военного аэродрома в Калужской области.

Над Белгородской областью уничтожены два украинских БПЛА. Атакована Новостроевка-Вторая, повреждён легковой автомобиль.

В ДНР массированные обстрелы Горловки, в Донецке кассетными боеприпасами ранены трое, повреждены жилые дома и детский сад.

В Запорожской области обстрелян пгт Пришиб, повреждены четыре автомобиля.


 


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