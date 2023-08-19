Форум Армия-2023. Динамический показ прошёл на полигоне Алабино

В среду, 16 августа, на полигоне Алабино состоялся единственный запланированный в этом году динамический показ техники.

Обыкновенно динамические показы вкупе с танковым биатлоном проходят в открытые для массового помещения дни, но в этом году в силу обстоятельств, связанных с СВО, было принято решение их не проводить. Не появлялись на Алабино и парашютисты, равно как и воздушная техника. Единственным самолетом, пролетевшим над Алабино, стал Ил-76, осуществлявший функцию полива территории перед проходом наземной техники.

Динамический показ возможностей с последовательной демонстрацией огневых возможностей образцов военной техники Сухопутных войск, ВДВ и предприятий промышленности был разбит на 10 эпизодов согласно видам представленной техники. Огневые возможности таковой демонстрировались пуском управляемых ракет на дальность до 4 км, а также стрельбой из штатных орудий на дальность 1,3-1,7 км.

Всего на Алабино появились 17 образцов современной ВВСТ.

Первым вышел танк Т-90 МС «Прорыв».

Вслед за ним - танк Т-14 «Армата».

Третьим был продемонстрирован бронетранспортер БТР-82АТ.

Далее на позиции вышли три боевые машины десанта БМД-4М.

Следом за ними - бронированный автомобиль специального назначения «Тигр-М СпН».

Шестыми были продемонстрированы модернизированные высокоунифицированные полноприводные автомобили многоцелевого назначения «КАМАЗ» с колесной формулой 4х4 (КАМАЗ-4350), 6х6 (КАМАЗ-5350 двух видов, с обыкновенной и бронированной кабинами) и 8х8 (КАМАЗ-6350) семейства «МУСТАНГ» грузоподъемностью от 4 до 10 т.

Далее появились несколько вездеходов «Пластун» на универсальной гусеничной платформе. Вездеходы стали одним из образцов техники, демонстрируемой впервые.

Восьмым на позиции выдвинулся оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М».

Девятой стала самоходная 152 мм гаубица «МСТА-С».

В отличие от предыдущих перечисленных видов ВВСТ, ни «Искандер-М», ни «МСТА-С» не сделали ни единого выстрела.