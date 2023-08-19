Форум Армия-2023 - полностью русский катер

Десантно-штурмовой катер-носитель стал очередной разработкой Костромского судомеханического завода. Стоит отметить то, что речь идет об инициативной разработке, не предваряемой госзаказом и отчасти ведущейся на свой страх и риск. Будучи опробованной в декабре в Костроме, она была признана имеющей несомненные перспективы. Модель данного катера многофункциональна, на экспозиции же в парке «Патриот» представлена комплектация катера огневой поддержки.

В отличие от множества иных образцов военной техники, КС-ДШК850 «полностью русский» - все его комплектующие произведены на территории РФ. В связи со сложившейся ситуацией СВО данный факт, бесспорно, имеет большую важность, поскольку, к примеру, закупка двигателя иностранного производства взамен пришедшего в негодность может представлять некоторую сложность.

Габаритная длина десантно-штурмового катера-носителя составляет 11,5 м, а ширина - 3,2 м. Высота его борта на миделе - 1,86 м, габаритная высота от основной линии - 4,6 м. Полное водоизмещение катера - 11,4 тонн при средней осадке всего 0,68 м. Максимальная мощность ГД составляет 2х330,9 кВТ или 2х450 л.с., с запасом топлива 1200 л.

Катер может передвигаться со скоростью 40 узлов. Для управления им достаточно двух человек (именно таков состав экипажа КС-ДШК850), помимо которых в катере могут размещаться до 10 десантников. Предполагаемый срок службы катера - 15 лет.