Фильм "Свидетель". Качественная пропаганда и даже немного лучше

Посмотрела новый фильм "Свидетель".



Впечатление: это качественная пропаганда и даже немного лучше.

Фабула: еврейский музыкант с бельгийским гражданством случайно оказывается в Киеве в момент российского наступления на город и испытывает ужасы хаоса, раздрая, разбоя, а также погружение в глубины СБУ и знакомство с батальоном "Азов" (террористическое образование, запрещённое в России).



Пропагандой фильм делают тщательно выбранный ракурс и нагнетание.

Качественным его делает то, что всё показанное — совершенно правдоподобно. Возможно, не в такой концентрации. Но по сути — очень правдоподобно, фрагментами это всё до нас и так доходило, а здесь показано цельно и даже довольно художественно.



Бесспорным плюсом фильма можно назвать образ главного героя. Это классический еврей-еврей, который словно перенёсся из Второй мировой в среду нацистов наших дней. Хрупкий, тонкий, готовый прогибаться, чтобы спасти жизнь, но в какой-то момент у него в лице появляется нечто неуловимое презрительно-ироническое, и даже когда он помалкивает (а он в основном предусмотрительно помалкивает) — нацистов это выбешивает. Это действительно очень хорошо сыграно.



Плюсом/минусом фильма (действительно: как посмотреть) можно назвать то, что русских там, по сути, очень мало. Объяснять их/наши мотивы фильм даже не пытается. (Один раз только, когда укронацистский полковник пытается прикинуть: "Русня хочет... Аллах её знает, чего она хочет".) Это вот прямо даже, с одной стороны, тонко. С другой стороны, спасибо и на том, что "россияне" последовательно переводятся с украинского как "русские". За это — спасибо.



Итак, это — качественная пропаганда. Снимать такие фильмы необходимо. Показывать их в кинотеатре — сомнительно. Сегодня на весь большой зал было три человека. Если уж показывать — так в прайм-тайм по телевизору. И не по одному каналу.

Но тут всплывает коренная проблема: если всерьёз преподносить народу такую концентрированную и правдоподобную пропаганду, появляется опасность осознания, что в настоящее время того, что Россия делает и как она ведёт войну, — крайне недостаточно. То есть вот если перед нами нацисты и мерзавцы — их же надо однозначно побеждать, да? А не так, как сейчас, когда "вот-вот сядем за стол переговоров", да?

"Аллах её знает, чего она хочет". Я прямо умилилась.

