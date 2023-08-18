 

В Москве сбит украинский беспилотник, в Донецке погибли шестеро

 

В результате атаки беспилотника на Москву в ночь на 18 августа частично повреждён один из павильонов Экспоцентра на Краснопресненской набережной, площадь обрушения павильона составила около 30 квадратных метров, повреждена наружная стена здания. Беспилотник сбит силами ПВО.

В Рыльском районе Курской области средствами РЭБ удалось посадить украинский дрон-камикадзе, "смертоносный груз не успел сдетонировать".

В Новых Юрковичах Брянской области украинцы взорвали вышку сотовой связи; в результате обстрела села Петрова Гута повреждены три жилых дома.

В Белгородской области ПВО также сбила БПЛА самолётного типа, другой украинский дрон атаковал фермерский "Камаз".

 

В центре Донецка, недалеко от лицея №5 на Школьном бульваре, прогремел взрыв, в результате которого погибли три человека (строители). Ещё пятеро получили ранения, они госпитализированы. Ещё раньше сообщалось о гибели троих коммунальщиков в результате детонации ранее не разорвавшегося кассетного боеприпаса. Также ранен пожилой мужчина в селе Никольское.

Дважды обстрелян многоэтажный дом в Энергодаре.

Продолжаются обстрелы Казачьих Лагерей на левобережье Днепра.



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