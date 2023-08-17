Сорос и Гегемон будут манипулировать миром до последнего

Похоже на то, что времена лишних денег, авантюр, манипуляций и лохований, уходят. Возможно все то, что можно было скупить за дёшево под маской благотворительности со скрытыми мотивами, уже скуплено. И ничего не осталось. Но Сорос продолжает свои манипуляции. Руководство фондами 93-летний Сорос недавно якобы передал сыну Александру, и тот затеял перестройку мирового гиганта филантропии с активами 25 млрд долларов. А куратор все равно папа! ( При условии, что у Сороса нет сильной деменции).





В рамках этой перестройки «Открытое общество» практически полностью прекратит финансирование проектов в 27 странах Евросоюза с населением 450 млн человек, но продолжит поддерживать гражданское общество на периферии Европы, сообщили СМИ со ссылкой на внутреннюю переписку между руководством в Америке и фондами в Венгрии, на родине Сороса.





В ЕС и так всё в порядке с механизмами защиты демократии, решило новое руководство фондов Сороса. И пообещало не забывать об остальной Европе и ее окрестностях.

Необходимо признать, что в мире появились авантюристы покруче Сороса. Например, Илон Маск.Маск и Сорос вошли в конкуренцию в сфере продажи пустоты.





Илон Маск сравнил Сороса со злодеем из "Людей Икс". Его обвинили в антисемитизме и поддержке теорий заговора.

Владелец Twitter опубликовал твит, в котором говорилось, что Сорос, финансист-миллиардер, пожертвовавший десятки миллиардов долларов на благотворительность, напоминает ему Магнето - злодея еврейского происхождения из фантастических фильмов "Люди Икс".





Похоже на то, что в связи с ожиданием экономических потрясений в США, Маску поручено сформировать в американском обществе настроения, которые бы не критиковали американскую власть за разжигание этого дефолта. По-видимому, это начало проекта по поиску козлов отпущения. По-видимому, этот проект удался настолько, что Сорос "сворачивает все удочки " в Европе.





Вода теперь не такая мутная. Всё стало прозрачнее. Цены на нефть и газ сделали своё дело. Гегемон обманул Европу и теперь Европа не нуждается в дополнительных обманах от Сороса. Ранее в сети распространилось фейковое сообщение о смерти американского трейдера инвестора Джорджа Сороса. Его опубликовал сторонник теории заговоров Киллиан в своем «Твиттере»,пишет британский таблоид The Sun. Он написал это сообщение со ссылкой на ранее неизвестное Politics For Ireland. Его твит увидели почти 600 тыс. человек. «На самом деле Сорос жив и здоров»,— пишет таблоид.





У Сороса ещё хватит таланта традиционно организовывать самому такие фейки о своей смерти ради своих традиционных прибылей на лоховании человечества. Даже уход Сороса из Европы, вероятнее всего, это манипуляция. Сорос не так прост. А сын Сороса это его родная марионетка. Даже последнее дыхание Сороса будет обманным и манипулятивным, такова его сущность - Вечного Игрока!





Как спасти мир от деструктивных глобальных проектов Гегемона? В США готовят новую пандемию путём мутации вирусов. Об этом заявил начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. По его словам, этим занимается Управление по подготовке к пандемиям и политики реагирования, которое создали в Штатах в июле 2023 года.





"Структура будет отвечать за выработку курса и координацию действий по борьбе с известными и неизвестными биологическими вызовами, включая патогены, которые могут спровоцировать очередную чрезвычайную ситуацию глобального характера", —заявил Кириллов. Как добавил генерал, не исключается, что Штаты могут применять эти технологии для создания кризисных ситуаций биологического характера, а также для наступательных целей.





Обоснование того, что прошедшая общемировая пандемия ковида была орудием США хорошо исследовано в моей научной монографии "Психология манипуляции вокруг коронавируса.ОРВИ как оружие мировой экономической войны" (2020 год). Поэтому генерал-лейтенант Игорь Кириллов прав, называя всё происходящее подготовкой к очередной пандемии. Россия с большим трудом экономически устояла после ковидной пандемии.





Отметим, что:

1. Не менее серьёзной была не только проблема ковида, но и проблема карантинной авантюры, которая явилась испытанием для России на экономическую устойчивость. Другие составляющие этих испытаний (санкции, внешнеполитический буллинг и др.) продолжают развиваться. В любом случае, всё эти составляющие испытаний едины и являются единым проектом. Мир догадывается кому это было нужно - Гегемону, который использовал ВОЗ как свою марионетку.

2. Гегемон традиционно занимается только глобальными проектами мирового военно-политического, экспансионистско-паразитарного влияния и пандемийно-биологическое оружие вокруг которого возможны изоляция всего мира в карантин уже пройденный этап. На эти манипуляции Россия и мир уже не будут реагировать. Ковид стал большим уроком!

Таким образом, распространение Гегемоном инфекционной пандемии в мире - это одна из составляющих глобальных военно-политических, информационных, экономических и биологических проектов. Всё это увязывается с деструктивной сущностью инструментов выживания Гегемона.





Но как обуздать Гегемона от деструктивных глобальных проектов? Контуры такого обуздания очень зыбкие и только начали прорисовываться. Разделение глобальной экономики на противостоящие блоки стран приведет к снижению мирового благосостояния на 2,3−15,2%. Об этом пишут в СМИ со ссылкой на доклад Европейского центробанка (ЕЦБ) «Экономические издержки, связанные с разрывом цепочек поставок». Эксперты ЕЦБ также прочат ускорение инфляции на 2,3−12% и снижение реального импорта на 9−44%. Есть мир со своими проблемами, а есть, конкретный карман конкретного человека - россиянина. Мотивы тиража таких статей понятны. Это сравнительно-оправдывающая психотерапия. Вряд ли она поможет беднеющему обывателю.





Рубль спасёт обуздание ключевых и значимых спекулянтов. Что ещё, на мой взгляд, может спасти рубль:





1. Возможно, Центральному банку придется продавать валюту или временно вводить какие-то нормы, которые обяжут экспортеров продавать валюту.

2. В рублях же можно спекулировать, не только покупая валюту. В рублях можно спекулировать, зарабатывая ее, но не продавая. Это необходимо обуздать. Не та ситуация!

3. Необходимо разобраться с тем, что порой валютный рынок и экономика — разные сущности. И деньги, которые работают в сфере валютных спекуляций, никакого отношения к реальному сектору давно не имеют, для этого надо хотя бы читать газеты.

4. И, наконец, нужно поубавить покупки в условиях войны. Осознать то, насколько в этих условиях можно планировать жизнеутверждающие проекты, делая вид, что ничего не происходит. По-видимому, рано или поздно всё подойдёт к тому, чтобы вводить особое политическое или экономическое положение. Всё идёт к этом













Доцент кафедры педагогической психологии Института психологии и образования Казанского федерального университета,

кандидат психологических наук,

заслуженный работник культуры РТ

Рамиль Гарифуллин