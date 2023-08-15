35 человек погибли при взрыве у АЗС в Махачкале

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человек погибли при взрыве на АЗС или возле АЗС в Махачкале вечером 14 августа; пострадавшими числятся 105 человек, среди которых 13 детей. 11 пострадавших, в том числе двое детей, в тяжёлом состоянии.
Предполагается
, что возгорание/взрыв на автозаправке произошли из-за взрыва напротив, где находился склад селитры. Первоначально в автосервисе недалеко от АЗС начался пожар (также, возможно,
взрыв), собрались зеваки, и, вероятно, это увеличило количество жертв. Владелец незаконного склада селитры в автосервисе Ибрагим Шамхалов объявлен в розыск
, ранее он был судим
за незаконную торговлю газом на АЗС.