35 человек погибли при взрыве у АЗС в Махачкале

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35 человек погибли при взрыве на АЗС или возле АЗС в Махачкале вечером 14 августа; пострадавшими числятся 105 человек, среди которых 13 детей. 11 пострадавших, в том числе двое детей, в тяжёлом состоянии. 
Предполагается, что возгорание/взрыв на автозаправке произошли из-за взрыва напротив, где находился склад селитры. Первоначально в автосервисе недалеко от АЗС начался пожар (также, возможно, взрыв), собрались зеваки, и, вероятно, это увеличило количество жертв. Владелец незаконного склада селитры в автосервисе Ибрагим Шамхалов объявлен в розыск, ранее он был судим за незаконную торговлю газом на АЗС.





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