 

В Новосибирске студент из Таджикистана проиграл деньги на учёбу и сказал, что его ограбили скинхеды

Как сообщает ТГ-канал "Многонационал", в Новосибирске таджикский студент-медик проиграл на ставках деньги, выделенные ему родителями на учёбу, но побоялся сказать об этом семье и заявил, что его ограбили скинхеды. В ходе следственных действий сотрудники полиции заподозрили обман, и студент принуждён был сознаться в заведомо ложном доносе. Ему присудили штраф 10 тыс. рублей. 
"Ридовка" комментирует решение таджикских властей направить в РФ инспекцию для проверки условий жизни таджикских мигрантов:
 
"На момент развала СССР в Таджикистане жило почти 400 тыс русских. В 2010 году осталось только 34 тыс. И теперь президент Рахмон, который в рамках местной дерусификации даже убрал из своей фамилии окончание -ов, озаботился судьбой таджиков в России, которых, к слову, уже 3 млн. Треть населения Таджикистана живёт в нашей стране. И это не фигура речи, а реальность, как и 30% доля переводов из РФ в местном ВВП (цифры от декабря 2022 года)".

 
 

Суд в Приморье заключил под стражу двух иностранных граждан, которым инкриминируется участие в устойчивой вооружённой группе, также одному из них предъявлено обвинение в организации незаконного пребывания иностранцев в России.

"По версии следствия, фигуранты вошли в состав банды, созданной их соотечественником в январе 2023 года с целью нападения на граждан, совершения вымогательств денежных средств и других преступлений, обстоятельства которых в настоящее время продолжают устанавливаться".

Кроме того, второй участник банды вступил в сговор с начальником отдела по вопросам трудовой миграции Управления по вопросам миграции УМВД России по Приморскому краю, которая из личной заинтересованности вне очереди оформляла иностранным гражданам документы, позволяющие пребывать им на территории РФ. 

 

В Германии количество нелегальных иммигрантов за первые семь месяцев текущего года увеличилось на 51% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и достигло 43 815, "министр внутренних дел ФРГ по-прежнему закрывает глаза на реальность".

 

В Британии число нелегальных иммигрантов, приплывающих в страну на лодках через канал, достигло 100715 (с января 2018-го, когда начался этот учёт, и цифры растут с каждым годом).


 
 

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