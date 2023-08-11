Андрей Гурулёв: Россия, наша великая держава, всегда помогала слабым

Депутат Государственной думы РФ, генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулёв в эксклюзивном интервью Народному фронту рассказал о ходе украинского контрнаступления и его перспективах, а также о закате колониальной политики Запада

Как человек военный как вы оцениваете ход украинского контрнаступления? Какие у него шансы?

Могу сказать, что никакого контрнаступления в принципе не получилось. Результата нет от слова совсем. Потери, которые понесли Вооруженные силы Украины, не вписываются ни в какие рамки военного искусства. Поэтому это, мягко скажу, фиаско.

Когда оно захлебнется окончательно?

Давайте мы на вещи будем смотреть реально – вопрос в том, насколько ещё у них хватит сил свои резервы выводить на том или ином направлении. А с учётом того, что наши войска перешли в наступление, придётся эти резервы растаскивать, иначе фиаско их ждёт и на других направлениях, не только на направлении главного удара, которым сейчас является запорожское.

То есть противнику не удастся пробить оборону?

Да, не удастся им пробить нашу оборону точно, это уже, в принципе, понятно.

В своих интервью вы говорили, что угроза миру исходит от англосаксов. Скажите, пожалуйста, в чём это проявляется и как нам этой угрозе противостоять?

Давайте посмотрим на события последних дней, в том числе в Нигере. Кажется, причём здесь англосаксы, Нигер, Франция и всё остальное? Это закат колониальной политики. На сегодняшний день это главная угроза именно для англосаксов и их сателлитов, потому что беспардонное высасывание людских и природных финансовых ресурсов из своих бывших колоний не остаётся безнаказанным. Мы видим, что африканские страны уже сейчас предпочитают быть независимыми.

На сегодняшний день Россия в этом вопросе союзник, ведь наша страна никогда не имела колоний. Россия, наша великая держава, всегда помогала слабым. Это правда. То, чего никогда не делали англосаксы, ведь для них основной задачей было угнетение народов, их эксплуатация. Сегодня эта тема уходит в прошлое. В Африке, например, русский флаг уже стал символом антиколониализма для любых протестов против влияния Запада.Африканские страны понимают, что Россия сегодня защищает те же ценности, чтои они.

Как, по-вашему, нам победить не только на линии боевого соприкосновения, но и в информационной войне, которая сейчас идет?

Говорить правду про специальную операцию, про наш народ, про нашу страну, про наши цели, про наши задачи.Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами!

Вы знаете про сборы Народного фронта, что о них вы хотели бы рассказать нашим соотечественникам?

Если бы не поддержка общества, специальная военная операция была бы намного тяжелее. И то, что сегодня делает в том числе Народный фронт, это дорогого стоит. Собирает деньги на амуницию и все необходимое для военнослужащих. Мы сегодня все вместе идём к победе как на фронте, так и здесь.

Как вы относитесь к тому, что и как делает наш Президент?

Ну, так как я человек Президента, чётко выполняю и принимаю его цели и задачи и готов быть в любом месте, как только наш Верховный прикажет.

Если команда Путина, то какая?

На сегодняшний день уровень поддержки Президента выше 70%. Вот это команда Путина. Это же так. Вся страна, конечно. Но здесь надо оговориться. Не только наша страна. У нас есть команда Путина и за рубежом. У нас есть команда Путина в той же Африке, это есть и в Европе, и в Азии, это есть по всему миру. Поэтому команда Путина – она намного глобальнее.

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