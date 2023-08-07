В ДНР выросло число раненых среди мирного населения, в Белгородской области комбайн подорвался на мине

Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал, что растёт число раненых мирных жителей из-за применения Вооружёнными силами Украины кассетных боеприпасов. Он отметил, что Киев делает это целенаправленно, пытаясь перегрузить российскую систему противовоздушной обороны, «и в ряде случаев, с учетом массированности обстрелов, иногда это получается».

Двое рабочих (комбайнер и механизатор) пострадали из-за наезда комбайна на мину в селе Козинка Белгородской области. У одного из пострадавших диагностированы осколочные ранения обоих глаз, повреждения руки, части лица и передней брюшной стенки.

Украинцы продолжают обстреливать населённые пункты Запорожской области, двое из шести мирных жителей, пострадавших при обстреле Днепрорудного накануне, остаются в тяжёлом состоянии.







