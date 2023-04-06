 

Британский канал начал "образовательную" передачу для подростков, где взрослые раздеваются догола

Британский "4-й канал" (Channel 4) начал показывать передачу "Обнажённое образование", предназначенную для подростков 14-16 лет. В ней четверо взрослых -- в том числе "трансгендер" и волосатая женщина -- разделись догола, демонстрируя свои гениталии. Кроме того, ютуб-блогер представил обзор секс-игрушек, а одна из женщин спела откровенную песню про мастурбацию. Предполагается, что это должно "сломать стереотипы" и "нормализовать представления о человеческом теле". 
Одна из девочек-зрительниц в студии закрыла лицо руками, увидев такую выставку взрослых голых тел. 
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