Британский канал начал "образовательную" передачу для подростков, где взрослые раздеваются догола
- 06.04.2023, 00:15,
- Новости
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Британский "4-й канал" (Channel 4) начал показывать передачу "Обнажённое образование", предназначенную для подростков 14-16 лет. В ней четверо взрослых -- в том числе "трансгендер" и волосатая женщина -- разделись догола
, демонстрируя свои гениталии. Кроме того, ютуб-блогер представил обзор секс-игрушек, а одна из женщин спела откровенную песню про мастурбацию. Предполагается, что это должно "сломать стереотипы" и "нормализовать представления о человеческом теле".
Одна из девочек-зрительниц в студии закрыла лицо руками, увидев такую выставку взрослых голых тел.