 

Украинцы разбомбили дорогу между Крымом и Херсонской областью, перебит газопровод в Геническ

 

Вооруженные силы Украины в воскресенье ударили по мосту на административной границе между Крымом и Херсонской областью (Чонгарскому мосту). Есть повреждения дорожного полотна автомобильного моста, обстрел вёлся британо-французскими ракетами Storm Shadow. Также есть попадания в поселковую школу. КПП "Чонгар" закрыт для проезда, приостановлена работа пропускного пункта "Джанкой".

Также обстрелян мост через пролив Тонкий, соединяющий город Геническ с Арабатской стрелкой, ранен мирный житель, проезжавший по мосту, перебит проходящий рядом с мостом газопровод из Стрелковского месторождения в Геническ. Более 20 тысяч жителей города остались без газоснабжения.

Также украинцы обстреляли хлебозавод в Токмаке, убили двух мирных жителей посёлка Горностаевка на левобережье Днепра; обстрелян город Днепрорудное, в нём ранены шестеро мирных жителей, в том числе двое -- тяжело (попадание пришлось во двор двух девятиэтажных домов). 

В ДНР обстрелян посёлок Азотный, есть пострадавшие. В самом Донецке погибла мирная жительница 1937 г.р.

В Курской области обстреляна деревня Кулига, повреждены три дома, школа и автомобиль.

В Белгородской области обстреляны: Щетиновка, Журавлёвка, Красный Хутор, Новая Таволжанка, Муром, Ленинский, Красное, МАПП "Шебекино".




 


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