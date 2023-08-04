Администраторы британской государственной системы здравоохранения NHS (Национальная служба здоровья) выдали инструкции
, согласно которым они не должны сочувствовать женщинам, не желающим делить туалет с биологическими мужчинами ("трансгендерами"). Таким образом, женщины должны использовать тот же туалет, что и "трансгендеры", и не имеют права даже на это пожаловаться. Также в инструкции называется "дискриминацией" нежелание использовать то местоимение, которое "трансгендер" сам для себя выбрал.
Ранее президент женской ассоциации тенниса в Вайоминге ушла в отставку
, когда оказалось, что с женщинами за кубок губернатора Вайоминга будет соревноваться мужчина, называющий себя женщиной ("трансгендер").