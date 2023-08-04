 

Администраторам британского здравоохранения запретили сочувствовать женщинам, не желающим делить туалет с "трансгендерами"

Администраторы британской государственной системы здравоохранения NHS (Национальная служба здоровья) выдали инструкции, согласно которым они не должны сочувствовать женщинам, не желающим делить туалет с биологическими мужчинами ("трансгендерами"). Таким образом, женщины должны использовать тот же туалет, что и "трансгендеры", и не имеют права даже на это пожаловаться. Также в инструкции называется "дискриминацией" нежелание использовать то местоимение, которое "трансгендер" сам для себя выбрал.
 
Ранее президент женской ассоциации тенниса в Вайоминге ушла в отставку, когда оказалось, что с женщинами за кубок губернатора Вайоминга будет соревноваться мужчина, называющий себя женщиной ("трансгендер"). 

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APN.ru