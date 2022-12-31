Американская пловчиха рассказала о принуждении соревноваться с трансгендером

Американская пловчиха Райли Гейнс, которую "победил" трансгендер Лия Томас, выступила на канале "Фокс Ньюс" с заявлением, где напомнила, что будучи мужчиной Лия Томас входил только в шестую сотню пловцов США. Однако когда он объявил себя женщиной и был допущен к соревнованиям с женщинами, он начал занимать первые места. Райли Гейнс пожаловалась на то, что годы работы, которые женщины посвящают тому, чтобы выигрывать соревнования по плаванию, теперь не стоят ничего рядом с мужской анатомией Лии Томас. Гейнс также рассказала, что её и других пловчих вынудили делить одну раздевалку с трансгендером, где они были принуждены наблюдать все те особенности, которые не оставляют сомнения в том, что Лия Томас -- мужчина.

Ранее Гейнс раскритиковала президента США Джо Байдена, предложившего изменить понятие "пол" в гражданском законодательстве, чтобы включить понятия "гендер" и "гендерная идентичность".

https://www.dailymail.co.uk/news/article-11587157/Riley-Gaines-launches-fresh-attack-Lia-Thomas-calling-selfish-not-self-aware.html

