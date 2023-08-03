 

ФСБ засекретила дело Стрелкова

Следственное управление ФСБ по Москве и области засекретило расследование уголовного дела, возбужденного в отношении бывшего министра обороны ДНР, одного из лидеров Клуба рассерженных патриотов Игоря Стрелкова. Все дальнейшие судебные заседания по этому делу пройдут в закрытом режиме.
 
Жена Игоря Стрелкова Мирослава Регинская обратилась к президенту РФ Владимиру Путину:
 
"...Блог моего мужа был ценнейшим источником информации "снизу”, от рядовых (и не только) фронтовиков. Его читали не только простые граждане, но и командиры среднего и высшего звена, сотрудники госбезопасности и даже Вашей администрации. Позиция моего мужа, последовательно проводимая им в его блоге и во всех публикациях - непримиримость к врагам России и Русского народа, обеспечение единой и неделимой России под управлением диктатуры закона и в полном соответствии с действующим конституционным строем. Говорить о том, что мой муж призывал к совершению экстремистских действий - глупость, поскольку мой муж - офицер, служащий своей Родине.
У его ареста явно существует другая цель. Либо кто-то захотел "выслужиться”, либо кого-то начала раздражать правда с линии фронта, которую мой муж всегда публиковал, не искажая и без цензуры. Цель его ареста - оставить среднее и высшее командование СВО без независимой, правдивой и объективной информации с линии фронта. По факту, эти действия явно нацелены на причинение ущерба нашим войскам, героически отстаивающим суверенитет России в ходе СВО на Украине".

 

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