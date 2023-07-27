 

Украинцы угрожают расправой русской фехтовальщице; отставлен министр культуры, гордый законом "анти-Пушкин"

 

Украинцы угрожают расправой российской саблистке Анне Смирновой и её семье после поединка с гражданкой Украины Ольгой Харлан. Харлан отказалась пожимать руку Смирновой после поединка и была дисквалифицирована. 

 

Сотрудник украинского посольства устроил пьяную драку в баре Сеула, а в Чехии пьяный украинец избил двух человек, в том числе женщину, которую он пинал ногами, за отказ дать сигарету.

 

Отправлен в отставку министр культуры Украины Александр Ткаченко. Предметом его гордости был закон "анти-Пушкин" и снос 28 памятников Пушкину, но это ему не помогло: его всё равно обвинили в работе на российский рынок и пророссийскости.

В 2008 году Ткаченко подвизался в России на "РЕН-ТВ" заместителем генерального директора, занимался программированием контента и сетки вещания.

 

27 июля на Украине вступил в силу закон, обязывающий местные власти до 27 января 2024 года изменить все географические названия, связанные с Россией (украинцы называют это "деколонизацией топонимов"). 





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