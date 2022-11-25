 

Украинцы угрожают расправой главе русской организации в Испании

 

Украинцы, проживающие в Испании, начали угрожать расправой главе русской организации «Славянский дом» Алле Усановой после участия её семьи в акции по поддержке Донбасса в городе Сан-Себастьян. Усанова начала получать в свой адрес оскорбления и угрозы со стороны членов украинской диаспоры, откуда-то узнавших информацию о ней, включая адрес, телефон и места учебы её детей.

«Они взяли фотографию моего сына, увеличили её и написали: "Эту морду надо запомнить". Каждый день мне приходят голосовые сообщения — иногда со скрытых номеров, иногда с открытых. Часть из них, самые отвратительные, я заблокировала, а некоторые — там, где меня называют фашисткой, оставила», — сказала Усанова.


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APN.ru