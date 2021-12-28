 

На Украине футболистов штрафуют за русский язык; "Нетфликс" обещает не искажать светлый образ украинца

 

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола оштрафовал ровенский футбольный клуб "Верес" за нарушение пункта регламента, который обязывает давать короткий комментарий журналистам после матча на украинском языке. Клуб заверил, что "отныне представители народного клуба "Верес" будут давать интервью и комментарии для СМИ только на украинском языке", а также заявил, что футболистам, недостаточно хорошо владеющим украинским языком, "даже немного стыдно". 

 

Зато премьер-министр Эстонии Кая Каллас призналась, что говорит по-русски, когда приезжает на Украину. 

 

 

Министр культуры Украины Александр Ткаченко подал жалобу в "Нетфликс", озаботившись тем, что в сериале "Эмили в Париже" недостаточно положительно показана украинка: она там ворует вещи в магазине и учит этому главную героиню. "Нетфликс" в ответ, по словам Ткаченко, пообещал "быть в более тесном контакте, чтобы предотвратить подобные случаи". 

 



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Опаздывающий нациогенез. Особенности и перспективы идеи нации в современных условиях
» Раис Сулейманов: «Проблема ваххабизма в Татарстане никуда не делась»
» Русский менталитет как он есть
» Книга "В трясине псевдорыночных реформ. Хроники развала экономики России и возможности выхода из кризиса".
» Геоэкономические итоги "газовой войны". Стратегия для России: региональная держава или сырьевая колония?
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
8 новостей недели. Выпуск #26

8 новостей недели. Выпуск #26

Повторит ли Белоруссия судьбу ГДР?

Повторит ли Белоруссия судьбу ГДР?

В Москве погиб Егор Просвирнин. Официальное заявление редакции Czar.tv

В Москве погиб Егор Просвирнин. Официальное заявление редакции Czar.tv

  • 1 720
Антимигранты, антиваксеры, антиевропейцы...

Антимигранты, антиваксеры, антиевропейцы...

Зангезурский коридор – прорыв или ловушка для России?

Зангезурский коридор – прорыв или ловушка для России?

8 новостей недели. Выпуск #25.

8 новостей недели. Выпуск #25.

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Переход к "зелёной экономике" потребует 550 млрд евро в год в течение десяти лет

  • 23:46
  • 258

Чиновников не уволят за иностранное гражданство

  • 23:37
  • 334

Путин подписал ряд законов

  • 22:04
  • 289

Шендерович и Гельман стали иноагентами

  • 21:51
  • 304

Социогнозис: краткое изложение. Ч. 2.

Власти Калужской области призвали русских терпеть, когда их бьют мигранты

  • 21:55
  • 638
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru