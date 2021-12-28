На Украине футболистов штрафуют за русский язык; "Нетфликс" обещает не искажать светлый образ украинца

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола оштрафовал ровенский футбольный клуб "Верес" за нарушение пункта регламента, который обязывает давать короткий комментарий журналистам после матча на украинском языке. Клуб заверил, что "отныне представители народного клуба "Верес" будут давать интервью и комментарии для СМИ только на украинском языке", а также заявил, что футболистам, недостаточно хорошо владеющим украинским языком, "даже немного стыдно".

Зато премьер-министр Эстонии Кая Каллас призналась, что говорит по-русски, когда приезжает на Украину.

Министр культуры Украины Александр Ткаченко подал жалобу в "Нетфликс", озаботившись тем, что в сериале "Эмили в Париже" недостаточно положительно показана украинка: она там ворует вещи в магазине и учит этому главную героиню. "Нетфликс" в ответ, по словам Ткаченко, пообещал "быть в более тесном контакте, чтобы предотвратить подобные случаи".



