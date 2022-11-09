Украинцы требуют перестать исполнять Чайковского

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко потребовал от "ведущих театров мира" прекратить исполнять музыку Чайковского. Поскольку Чайковский -- символ русской культуры, а на украине воюют носители русской культуры, из этого, по мнению Ткаченко, должен следовать вывод, что Чайковского "возможно, не отменить, но поставить на паузу необходимо".

"К сожалению, отказаться от русской классики смогли единицы ведущих театров мира. Сегодня даже те, кто раньше отказался от исполнения российской музыки, от сотрудничества с российскими артистами, поддерживающими войну, снова возобновляют сотрудничество с ними. На афишах, например, Ла Скала» снова появились русская классика и запланированы выступления «верного солдата» путинской армии культуры Анны Нетребко. А еще Миланский оперный театр, стартующий 7 декабря новый сезон, планирует начать с российской оперы Мусоргского «Борис Годунов», – возмутился Ткаченко



