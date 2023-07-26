Маск и Цукерберг - последние лохотронные спасители Гегемонии США.

Российская спецоперация на Украине — вызов международному миропорядку. Однако изменить его способен только Китай. Такое мнение 1 июля на лекции Фонда Дитчли в Оксфордшире выразил директор центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бёрнc, передает газета The Washington Post.





По словам главы ЦРУ, спецоперация на Украине является «серьёзным испытанием». «Но Китай — единственная страна, имеющая как намерение изменить международный порядок, так и, во все большей степени, экономическую, дипломатическую, военную и технологическую мощь для этого, — считает Бёрнс. — Суть не в подъеме Китая как таковом, а в сопровождающих его действиях».





Так, он добавил, что председатель КНР Си Цзиньпин «вступает в свой третий срок с большей властью, чем любой китайский лидер со времен Мао».





«И вместо того, чтобы использовать эту власть для укрепления, оживления и обновления международной системы, которая обеспечила трансформацию Китая, Си стремится переписать её», — выразил мнение Бёрнс.





1. Мне думается, что руководитель ЦРУ с запозданием выразил мнение о связи спецоперации и будущего миропорядка. В 2022-2023 годах я посвятил серию статей о смысле и целях СВО, связанных с трансформацией миропорядка и профилактикой России от экспансии Гегемона. Именно эти цели и задачи должны были стать основанием формирования смыслов действий России, но эти смыслы были лишь концептуальными и не стали основанием формирования мотивов боевых действий. Поэтому меня тревожит мнение некоторых российских политологов, что якобы нет смыслов у России во всём происходящем. Смыслы есть, но они, увы, не стали основанием военно-политической идеологии Российской армии. Нередко подчинённым озвучиваются яркие локальные цели для мотивации к действиям, а сама концепция известна немногим. И в этом проблема.





2. Казалось бы Бёрнс говорит о роли России в изменении миропорядка, но не указывает на то, что США также участвуют в процессе изменения миропорядка, связанного с планами экономического и политического разрушения, с помощью украинского плацдарма как некоей ложки для сырьевого поедания России. И эти планы у Гегемона уже давние.





3. Пожалуй, нужно чаще говорить не об изменении миропорядка, а о ликвидации экономической и политической гегемонии в мире. И соавторами этой ликвидации выступят Китай и Россия, хотя, Бёрнс говорит лишь о существенной роли Китая. Это некорректно. Экономическое и политическое влияние России в мире неоспоримо.





Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что окончание конфликта на Украине зависит непосредственно от заинтересованности в этом США, передают СМИ. По его мнению, Киев больше ничего не решает, так как страна потеряла свой суверенитет.





Орбан задаёт вопрос о том, почему американцы не хотят прекращения, хотя могут прекратить хоть завтра. Орбан отмечает, что это вопрос, над которым думает весь мир.





Никто особенно в мире об этом не думает, так как всё мировые субъекты знают сущность Гегемона. Знают, что Гегемон всё делает, чтобы сохранить свою экспансионистскую и глобалистскую мировую политическую и экономическую сущность.





Сейчас решается проблема трансформации этой сущности. Гегемон вляпался. Это не феномен вьетнамизации, после которой Гегемон отошёл на свои исходные благоприятные позиции и стал укреплять НАТО. Сейчас нечто иное. Столкнулись две державы, причём Гегемон думал, что Россия быстро разрушится экономически после санкций. Этого не произошло. Обозначился Китай с новым отношением и противоречивым отношением к США.





По сути, решается судьба США, как былого мирового влиятельного субъекта, который пошёл в длительный жертвенный поход,





Философское обоснование судьбы США и Мира хорошо проработано в теории культуры катастрофы французскими постмодернистскими философами. В данной ситуации стали прорисовываться детали и механизмы этой катастрофы, то есть, неуправляемой безысходной стихии, которая ничего общего не имеет с оптимистическим кризисом, которые раньше преодолевались миром.





Вьетнам научил Гегемон или нет? По-моему, научил. Экспансия Гегемона теперь идёт хитрее, где первична экономическая экспансия Гегемона, которую страхует военная.





В связи с этим нельзя не упомянуть американского предпринимателя Илона Маска, осудившего поставки США кассетных боеприпасов Украине. На своей странице в «Твиттере» он назвал передачу таких бомб лицемерием.

«Америка всегда клеймила как зло тех, кто использует кассетные бомбы, а теперь мы отправляем их на применение?» — написал Маск.





По словам бизнесмена, ничего хорошего из этих поставок не выйдет. «Судьба любит иронию, но ненавидит лицемерие», — добавил Маск.





В июне бизнесмен прокомментировал просьбу замглавы МИД Украины Андрея Мельника к Германии об увеличении поставок танков Leopard 2. Тогда Маск отмечал, что небольшое количество танков легко уничтожить противотанковым оружием и минами.





Всё это было лишь блефом и маскировкой Маска. Позднее, может оказаться, что многие военные разработки Маска также не имеют обещанных характеристик но, деньги он уже на этом заработал. Война всегда вскрывает недоделки и обманы. Самым большим лицемерием оказалось то, что сам Маск был крупнейшим магнатом, работающим на Пентагон, хотя распространял по миру имидж миротворческих проектов.





Отметим, что особое лицемерие имеет место в отношении развивающихся стран. Технология проста:





1. Подстрекательство части международного субъекта через подсаживание на американские заманухи

2. Провоцирование одной части конфликта международного субъекта с другой.

3 Военное вмешательство в международный субъект.





Сущность Гегемона, проявляющаяся во влиянии на международных субъектов и есть хроническое лицемерие. А Маск родная часть и олицетворение Гегемона.





Мировая экранная эстетика против Голливуда.





В Голливуде продолжается мегазабастовка актёров и сценаристов. Профсоюз указывает в качестве одной из ключевых целей забастовки экономическую справедливость. «Устаревшие условия контрактов в сочетании с новыми особенностями медиабизнеса – такими как заказы на меньшее число эпизодов в сезоне сериала и более длительные перерывы между сезонами - затрудняют для наших членов возможность достичь и поддерживать образ жизни среднего класса, работая актером», — говорится на сайте профсоюза.





Хотя цель забастовки - защитить уровень достатка актеров среднего звена, из солидарности их поддерживают и большие звезды, отказываясь выходить на съемочную площадку и участвовать в различных промо-мероприятиях. Это, очевидно, отразится на огромном количестве проектов, включая блокбастеры и популярные телешоу. И если бастующие и работодатели не достигнут соглашения в ближайшее время, зрители по всему миру ощутят на себе последствия этого трудового конфликта.





Как кинорежиссёр (имею кинопрокатные удостоверения Минкульта РФ на свои фильмы) не могу не отметить, что:





1. Это следствие не только инфляции и изменившегося экономического положения США вызванного противостоянием с Россией, но и следствие трансформации роли кино в нашей жизни.

2. Интерес к кино, в связи с новой мировой международной обстановкой и актуальными событиями, значительно упал. Военно-политическое реалити-шоу захватившее умы людей планеты стало более актуальным. Постановочное видео начинает уступать актуальному видео, наполненное реальностью.

3. Фабрика грёз со своими иллюзиями изменяет свою актуальность. Конкуренция кино с иными формами экранного искусства возросла и кино сдаёт свои былые позиции.

4. Вероятнее всего конфликт разрешится тем, что значительно изменятся финансовые условия, на которых работают крупнейшие звезды Голливуда. Им уменьшат гонорары настолько, чтобы эти деньги пошли на оплату труда многочисленных актёров среднего звена, которые часто получают очень мало. Откаты, которые имеют место у известных киноактёров, будут теперь значительно меньше или вообще исчезнут.

5. Мой анализ показывает, что жители планеты сами стали превращаться в артистов, выступающих на своих блогах и видеоканалах. Это новое основание экранной эстетики. Такова эпоха постмодернизма. Всё сущности трансформировались. Зритель превращается в актёра и артиста.

6. Сценаристы также перестали цениться, так как большинство из них "бацают" сценарии на основании текстов обывателей всего мира, оставляющих массово свои мысли в социальных сетях. Сейчас нет проблем с кинотехникой. Сейчас кризис интересных и актуальных текстов, с помощью которых трудно угодить извращенному мировому кинообывателю.

7. В конце-концов, нужно помнить, что средне-статистический мировой образ кинозрителя - это молодая девушка. Что-то с этой Мировой Девушкой происходит!?





Таково, на современном этапе, моё осмысление философии кино. Впрочем, это осмысление мною давалось в рамках моего художественного фильма "Режиссёр мозга" ( 2015), но ничего с тех пор не изменилось.





Отторжение усыновлённых.





Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал совместное заявление лидеров стран НАТО о возможном членстве страны в альянсе, назвав отсутствие конкретных сроков «беспрецедентным и абсурдным». Резкие высказывания украинского лидера в «Твиттере» вызвали недовольство делегации США.





«В пламенном твите Зеленский разочаровал сторонников Украины внутри альянса, которые считали, что обеспечили победу Киева, подтолкнув США, Германию и другие сопротивляющиеся страны к согласию направить приглашение Украине присоединиться к альянсу», — говорится в статье.





Украина потребовала чёткого графика вступления в НАТО, но многие члены альянса опасаются прямого столкновения с Россией и «ищут способ сбалансировать надежды Украины с прагматичными расчётами безопасности», отмечает издание. Зеленский раскритиковал своих союзников за неуверенность, назвав это слабостью. По мнению дипломатов ряда стран НАТО, президент Украины «использовал твит в качестве приёма при ведении переговоров».





Замечу на этот счёт: Кто-то предложил хорошую научную тему для аспирантов-психологов "Психологические механизмы отторжения родителями усыновленных детей и проблема детских психотравм на этой основе". Надеюсь, мой намёк будет понят моими читателями.





Компания Twitter пригрозила судом компании Meta*, (Meta* - признана в России «экстремистской организацией» и запрещенной) владеющей Фейсбуком и Инстаграмом. Повод — новая соцсеть Threads, которая довольно похожа на Твиттер.





Как сообщило издание Semafor, юрист Twitter Алекс Спиро послал главе Meta* (Meta* - признана в России «экстремистской организацией» и запрещенной). Марку Цукербергу официальное письмо, в котором обвинил Meta* (Meta* - признана в России «экстремистской организацией» и запрещенной) в «систематическом, злонамеренном и незаконном присвоении коммерческих тайн и другой интеллектуальной собственности компании Twitter» при создании сети Threads.





«Конкуренция — это хорошо, но обман — нет», — написал владелец Twitter Илон Маск в собственной соцсети.





Мне думается , что :

1. Цукерберг действует на основании своей вороватой сущности, которую проявил ещё при разработке фейсбука. А сущность личности, как известно, не меняется, так как она сущность.

2. Идёт мощная конкуренция на подготовительном этапе, связанном с тем, что Маск и Цукерберг оба планируют использовать свои социальные сети для продажи мировому обывателю своих разрабатываемых криптов. Они вынашивают планы завести мировой крипто-лохотрон.

3. Это является проектом Гегемона по спасению своей национальной валюты в создавшихся новых мировых экономических условиях. Гегемон утрачивает своё былое мировое экспансионистское экономическое влияние в мире.

Глобализм Гегемона уже не тот. Экономическая однополярность, задаваемая Гегемоном уже утрачена. Маск и Цукерберг - последние лохотронные спасители Гегемонии США. Владельцы лохотронов всегда конкурируют в мире.





Доцент кафедры педагогической психологии Института психологии и образования Казанского федерального университета,

кандидат психологических наук,

заслуженный работник культуры РТ

Рамиль Гарифуллин

* Meta - признана в России экстремистской организацией и запрещена.

