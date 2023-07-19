Трудолюбивые комунальщики поливают газоны в ливень, в РАН призвали Путина завозить больше африканцев

В Можайском районе Москвы работники коммунальных служб поливают газоны в ливень (и сами снимают это на телефон), а в Молжаниновском районе красят под проливным дождём скамейки.

В подмосковном Фрязине пьяный мигрант из Таджикистана надругался над шестнадцатилетней девушкой и угрожал ей.

В Москве задержан уроженец Узбекистана, избивший ногами молодого человека, сидевшего на лавочке.

В Обнинске охранники магазина -- предположительно, мигранты -- избили мужчину, заведя его в подсобное помещение.

В Москве пресечена деятельность преступной группировки, ввозившей некачественные лекарственные препараты из Восточной Азии.

Научный сотрудник Института народохозяйственного прогнозирования РАН Дмитрий Полетаев призвал президента РФ Владимира Путина завозить в РФ больше мигрантов из Африки, которых, по мнению Полетаева, пока слишком мало, всего около 40 тыс. человек. При этом российское законодательство "нужно менять" под африканских мигрантов.











