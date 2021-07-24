 

В РФ намереваются усиленно завозить мигрантов

 

Ввоз в Россию мигрантов для работы на стройках в ближайший месяц может быть ещё более упрощён. По словам вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, мигрантов "надо завозить. Сейчас рабочих не хватает катастрофически. Думаю, что в ближайший месяц все-таки упростим процедуру завоза рабочих на стройки". Не исключена возможность ввоза мигрантов в регионы страны на чартерных поездах РЖД.

Ранее Хуснуллин сообщал, что зарплаты рабочих поднялись из-за дефицита где-то на 50%, а где-то - вдвое. 

В конце 2020 года уже был организован упрощённый порядок въезда мигрантов для работы на строительных площадках в России. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Невменяемый сервер
» Раис Сулейманов: «Проблема ваххабизма в Татарстане никуда не делась»
» Русский менталитет как он есть
» Книга "В трясине псевдорыночных реформ. Хроники развала экономики России и возможности выхода из кризиса".
» Геоэкономические итоги "газовой войны". Стратегия для России: региональная держава или сырьевая колония?
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Открытое письмо

Открытое письмо

Страсти по свободе, равенству и братству

Страсти по свободе, равенству и братству

Неудачники со стройки нации

Неудачники со стройки нации

Французская память о мировой войне

Французская память о мировой войне

\

"Долой царя!" и Борьба за свободную Россию

Великий переход с Ближнего Востока на Дальний: как американцы готовятся к войне с Китаем

Великий переход с Ближнего Востока на Дальний: как американцы готовятся к войне с Китаем

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

В РФ намереваются усиленно завозить мигрантов

  • 22:01
  • 134

В Греции осудили более тридцати российских граждан

  • 21:52
  • 144

Во Франции, Британии и Словакии прошли массовые выступления против ковидорегуляций

  • 21:45
  • 150

Доля среднеазиатских мигрантов в РФ достигла 76%

  • 09:18
  • 311

75% россиян высказались против однополых браков

  • 17:48
  • 404

Российские школьники на Международной олимпиаде по математике уступили только Китаю

  • 17:40
  • 354
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru