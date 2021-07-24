В РФ намереваются усиленно завозить мигрантов

Ввоз в Россию мигрантов для работы на стройках в ближайший месяц может быть ещё более упрощён. По словам вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, мигрантов "надо завозить. Сейчас рабочих не хватает катастрофически. Думаю, что в ближайший месяц все-таки упростим процедуру завоза рабочих на стройки". Не исключена возможность ввоза мигрантов в регионы страны на чартерных поездах РЖД.

Ранее Хуснуллин сообщал, что зарплаты рабочих поднялись из-за дефицита где-то на 50%, а где-то - вдвое.