«Петровки» в Кощаково под Казанью: возрождение православных народных традиций

Константиновка, Самосырово, Званка, Кощаково, Царёво, Новое и Старое Шигалеево, Козий Починок, Шахазда – всё это поселения, расположенные вдоль дороги, ведущей к районному центру – Пестрецам, если выезжать из Казани по Мамадышскому тракту. Поселения эти, исторически преимущественно православные, до революции были богаты народными традициями. Так, в Кощаково на Петров день широко праздновались «Петровки».

И, вот, после более чем столетнего перерыва, пережив и богоборчество и борьбу с народными традициями, сельчане восстанавливают этот народный праздник, как и водилось столетиями на Руси в его исходно православном значении. Сначала в 1994 году здесь была построена церковь Троицы Живоначальной. Но подлинное возрождение православных народных традиций жители Кощакова и прихожане храма связывают с приходом сюда настоятелем иерея Ярослава Петрущенкова в 201? году. Первые «Петровки» были проведены здесь по благословению о. Ярослава и при его непосредственном организационном участии в 201? г. С тех пор велась кропотливая и постоянная работа по возрождению праздника, максимально близкого к его исходной православно-народной традиции.

Сам же батюшка много работал не только по наполнению приходской богослужебной жизни, но и вёл социальное служение, помогая семьям и людям, попавшим в тяжелые ситуации, организовал при храме службу такой помощи, сам выезжал оказывать её, когда видел, что это требовалось. В 2021 г. иерей Ярослав Петрущенков назначается благочинным по Пестречинскому округу, в который входят 34 храма пяти муниципальных районов, а также, назначается руководителем Епархиальной комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства.

Церковь наша всегда с усиленной молитвой и вниманием относилась к сохранению традиционной русской православной семьи. А последние годы в новом восприятии теперь уже и в обществе в целом рассматривается значение для русского православного народа святых благоверных князей Петра и Февронии, Муромских чудотворцев, почитаемых как покровители православной семьи и брака. И поскольку память их совершается незадолго до Петрова дня, 8 июля, то и праздник «Петровки» в Кощаково естественным образом вылился в праздник семейный, детский.

В этом году нам с несколькими участниками семейного русского фольклорного ансамбля «Коляда» его раннего периода девяностых – нулевых (а в прошлом году ансамблю стукнуло 30 лет) с детьми их ансамбля «Казанские росинки» посчастливилось побывать на Кощаковских «Петровках» в прошедшую субботу 15 июля.

Как и полагается в исконно русской традиции, праздник начался с божественной литургии, возглавил которую благочинный Пестречинского округа, настоятель церкви Троицы Живоначальной села Кощаково иерей Ярослав Петрущенков, а всего соборно служили ??? священников. За богослужением пел хор Никольского кафедрального собора г. Казани, вдохновенно управлял которым протоиерей Иоанн Барсуков. Сразу после литургии – праздничный молебен об умножении любви и благополучия в семье. Молились Святой Троице, Богородице, первоверховным апостолам Петру и Павлу, святым благоверным князьям Петру и Февронии, пели величания. Храм был полон. Особое благолепие и вдохновение придавало присутствие прихожан и гостей в русских национальных одеждах – шитых рубахах и сарафанах. Дети под иконой архангела Михаила в лучах утреннего солнца, пробивающегося в окна церкви – сами видятся как будто ангелы небесные. Много детей. Десятки причастников.

По окончании настоятель обратился к присутствующим с проповедью, в которой сказал о значении и науке, которую дают нам жития святых Петра и Павла, Петра и Февронии, о семейных ценностях, ценности человеческой жизни, значении традиций русского народа. После проповеди настоятель на целовании креста персонально кропил каждого святой водой, и по послушании молитв по Святом причащении все двинулись на народные гуляния – фестиваль, на знаменитый на всю округу «Барский холм», что возвышается на несколько десятков метров над всей живописной местностью сразу за озером. Батюшка благословил двигаться к месту празднования с хоругвью Спаса Нерукотворного, которую цепко держал, высунув из окна нашего автомобиля один из его сыновей Александр. Потом, двигаясь к центру событий уже пешим ходом, окруженный детьми и другими участниками, подхватил и я.

Здесь, на самой вершине «Барского холма» была и полевая кухня, с которой аппетитно пахло дымком самоваров и пловом, организованными посланниками из Раифского монастыря Зеленодольского благочиния, и шатры, и открытые столы со скамейками, и ярмарка в виде ряда палаток с изделиями народных ремёсел самобытных мастеров, и концертная площадка. Последняя представляла ряды пластиковых стульев, а сценой служил… луг с травой полевыми цветами, прямо среди которых были установлены микрофоны.

Приятно поражало обилие священства на этом народном мероприятии. Обычно на народных праздниках, где гармошки и балалайки, можно встретить ну одного, ну двух священнослужителей, а тут, едва ли не все их них, кто служил утром, были здесь, и надо сказать, что большинство – до самого конца. И, ведь, казалось бы – отслужили своё Богу, скорее на трапезу, да отдыхать, а тут – среди народа, в беседах, в «зрительном зале», лишь слегка перекусив между делами на полевой кухне. Забавно было, вдруг поворачиваюсь – навстречу молодой батюшка в подряснике, с крестом на шее, а в руке… стрелковый лук с заряженной стрелой – на ярмарке такие один умелец выставил. Посмеялись, батюшка говорит, кто-то из детей дал подержать, сам побежал куда-то…

Но, вот, начался концерт. В начале с приветственным словом выступили представители администрации – замглавы района и зам руководителя районного ЗАГСа, проникновенно приветствовал собравшихся и о. Ярослав.

Первыми высокую академическую планку задал хор Никольского кафедрального собора г. Казани, под управлением протоиерея Иоанна Барсукова. Несмотря на то, что коллектив только что два с половиной часа пел на литургии и молебне, им были исполнены два сложных духовных произведения. Продолжили концерт молодые ребята и девушки из фольклорного ансамбля «Русский терем», работающего при воскресной школе одном из крупнейших храмов Казани – Церкви Преподобного Серафима Саровского. Это не столько даже церковь, а по сути целый храмовый комплекс – «молодой» (основные храмовые объекты вводились в 1999 – 2006 годах), посреди современного плотно заселённого микрорайона. И здесь, как изначально сложилось, не только проходят положенные богослужения, но и ведётся широкая деятельность культурно-просветительского и социального характера, что очень важно в условиях этой плотно населённой части города. Отчасти поэтому здесь сложился один их многочисленных и сплочённых приходов, молодёжная община, и вот, самодеятельный фольклорный коллектив «Русский терем».

В Казани, на территории которой действуют 44 храма, кроме церкви Серафима Саровского лишь ещё при одной церкви ведётся системная работа по возрождению народного творчества и работает фольклорный ансамбль. Так, что в православной Казани, да и в митрополии в целом, есть ещё над чем работать по возрождению традиций русского православного народа, и церковь Троицы Живоначальной в с. Кощаково и церковь Серафима Саровского – всем в пример.

Далее ведущие передали микрофон председателю Общества русской культуры Республики Татарстан (ЩРК РТ), то есть автору этих строк, который сказал, что тридцать лет назад, когда только что создался семейный ансамбль русского фольклора «Коляда», в республике не было, пожалуй, ни одного подобного коллектива, записывающего и исполняющего местный русский фольклор Республики Татарстан. И что сейчас крайне отрадно наблюдать, что энтузиасты русского фольклора начала девяностых всё-таки раскрыли этот пласт обществу и специалистам, и теперь множество коллективов и специалистов исследуют эти несметные духовные богатства и несут их в массы. Русский фольклор Республики Татарстан, как и любого региона России – бездонный, особенный, и необъятный. В пример выступающий привёл столицу русских песен село Русское Никольское Лаишеского района, в котором на Николу Вешнего исстари после праздничной церковной службы пелись песни и играли хоровод – каравон, как здесь произносят. И именно эти народные традиции, крепко сплетённые с церковной жизнью, выверенные календарём – церковным и природным, стали центром притяжения для десятков тысяч гостей знаменитого теперь на всю страну фестиваля русского фольклора «Каравон».

А начиналось всё на первом фестивале в 1993 г. тоже всего с трёх коллективов, одним из которых, как без исключения и все двадцать девять последующих, была «Коляда». А ансамбль Никольских бабушек и один среди них Александр Иванович Спирягин, к сожалению, сейчас покойный, так и называется – «Каравон». Петь они могут чуть не сутки, каждая песня уникальна. Заводные, исторические, безоглядно удалые и неутешно грустные, обрядовые песни – хороводные, свадебные… Такие уникальные аутентичные коллективы и отдельных исполнителей фольклористы называют народными учителями. А народных учителей у «Коляды» не один и не два, мы много ездили, записывали, участвовали в реальных праздниках и обрядах вместе с носителями традиций. Потом – кропотливая работа по расшифровке всего объёмного записанного материала и максимально точный перенос его ансамблю-восприемнику. Эту сложнейшую и объёмную работу выполняла бессменный руководитель «Коляды» профессор кафедры хорового дирижирования Казанского государственного института культуры, заслуженный деятель искусств Республики Татарстан Нина Петровна Кузьмина. Весь репертуар «Коляды» в рамки одной программы не уместить, и состав здесь сегодня не ныне действующий и усечённый, и руководитель не смогла приехать. Но зато, поскольку наш ансамбль изначально создавался как семейный – участвовали папа с дочками, мамы с детьми, мужья с женами, то наша Мария сегодня приехала с ребятками, это «Казанские росинки», в которых и её трое, кровные, и другие дети. И мы в тему праздника исполним две свадебные песни. «Долина-долинушка» – вечерошняя свадебная песня и «Во поле берёзынька стояла» – это уже свадебная величальная.

После исполнения объявленных песен был представлен дуэт Надежда Новикова – до недавнего времени бессменная солистка «Коляды» и Александр Карасёв – её супруг, тоже не чужой «Коляде» профессиональный гитарист и вокалист. Надежда, как творческий человек и Александр, как музыкант и давний поклонник «Коляды», уже много лет выступают в новом для них жанре – городской романс. Зазвучала гитара и полился дивный природный народный голос Надежды… И хотя в самый разгар драматургии первой песни вдруг отключились микрофоны и пришлось «допевать» после вынужденной паузы, люди провожали дуэт громкими аплодисментами и криками «браво!».

Далее выступали другие коллективы и исполнители кощаковский ансамбль "Загудница", а также окрестных сел Богородское и Высокая Гора, ансамбль из г.Елабуга и других мест нашего родного края, звучали старинные и авторские песни, сольные переливы гармошки и даже стихи.

Обращали на себя особое внимание весёлые участники молодежного фольклорно-этнографического клуба «Не любо не слушай». Профессиональные в народном творчестве и его подаче людям эти ребята из Казани, их клуб действует при Центре русского фольклора, который относится сейчас к Музейному комплексу г. Казани. Заведующая Центром Светлана Владимировна Первакова сама поёт с ребятами, режиссирует выступления коллектива.

Вот, и на этот раз «Не любо не слушай» создали для зрителей, да наверняка и для себя самих – целое музыкально-театрализованное представление, да не какое-то стилизованное, а основанное на исследованиях русского народного творчества в его полноте и историко-этнографической подлинности. И не скажешь, что озорная девчонка Света Первакова, которую мы видим здесь как друга для каждого из участников коллектива и их атаманшу, вообще-то в добавок к должности заведующей Центра имеет солидные звания заслуженного работника культуры Республики Татарстан, а по субботам и воскресениям поёт в хоре Духосошественского храма города Казани. Я-то знаю её давно, ещё по проекту «ансамбль «Уленшпигель», но про пение на клиросе не знал. Вот, прихожу как-то в эту церковь на службу, смотрю, Света, или не Света? Потом ещё раз тот же вопрос остался. А она – стоит себе, поёт, по сторонам не смотрит, только в ноты. Потом только уж точно узнал, что да, она поёт в этой церкви.

И стою тут на празднике, здесь и сейчас любуюсь творчеством ребят и девчат из «Не любо не слушай» и думаю вот что. А если бы ОРК РТ не смогло добиться создания Центра русского фольклора г. Казани в 1996 году и потом долгие годы защищать его - то от переселения из центра в окраины, то от проблем, создаваемых городскими чиновниками руководству Центра и всячески опекать? Если бы не было тогда нам в этом и других «фольклорных начинаниях» такого помощника как начальник Управления культуры г. Казани Раис Гиниятович Тухфатуллин, по случайному совпадению оказавшийся сокурсником моего предшественника Александра Леонидовича Салагаева (17.03.1952 г. — 18.07.2014 г.). Если бы не ансамбль «Коляда», с которым ОРК РТ в начале «лихих 90-х» носилось по кабинетам чиновников и по СМИ как с писанной торбой, убеждая что в республике должен существовать не только татарский, но и русский фольклор. Если бы не ВСТРЕЧА в начале 90-х некоторых членов правления ОРК РТ, ансамбля «Коляда», замечательной Татьяны Сергеевны Чекмарёвой, тогда молодого специалиста по русской народной культуре одной из структур местного минкульта с ансамблем «Каравон» из русского Никольского и величайшим подвижником русской традиционной культуры, тогда директором Никольского сельского дома культуры Сергеем Алексеевичем Трусовым (15.09.1958-14.10.2021)? Именно в результате этой ВСТРЕЧИ гремит сейчас по всей республике и за её пределами фестиваль русского фольклора «Каравон», на котором пиарятся и зарабатывают люди, не имеющие к его созданию и продвижению подчас никакого отношения. Этих «если бы» можно перечислять много, но возможен ли был бы хотя бы без перечисленных событий такой праздник как сегодня проходит в Кощпково, дети в сарафанах и русских рубашках, поющие и несущие дальше русские традиции? Вопрос риторический, история не терпит сослагательного наклонения, а все мы со временем превратимся в пыль придорожную…

Да, что-то мысли отвлекли от событий, а тут уже наша Мария экспромтом организовала детские народные игры. Играть на воле – любимое занятие всех детей, однако не все наши дети приобщены к традиционным играм своего народа, и тут, как будто напившись холодной воды из родника в жару и омывшись ею, кинулись с головой в родные игры.

Ещё удалось пройтись и по довольно протяженным рядам ярмарки, палатки для которой предоставила администрация района, за что спасибо ей. Среди «стандартных» для сельской ярмарки товаров представляли интерес самобытные изделия, как, например, выфрезерованные стилизованные кухонные доски и ячеистые деревянные тарелки и прочие изделия из дерева. Но были и точки, мастерские и мастер-классы, представлявшие особый интерес.

Например, зная, что наиболее сложный аксессуар к русской рубахе – тканый пояс, познакомились с мастером из Казани, преподавателем Деревянко Ольгой Игоревной, которая принесла не только свои изделия на показ и продажу, но и … ленто-ткацкий станок! И научила нас, как на нём работать. Посмотрев её видео урок, теперь каждый мог бы неплохо зарабатывать на ткачестве, приобретя такой станочек и при условии, что, обретя высокую сноровку, не собьётся, ведь в некоторых техниках один сбой испортит весь узор пояса, например, такого, который у меня.

Уникальная технология «омеднения» обычных листиков, которых полно на деревьях, а осенью под ногами. Буслова Татьяна Сергеевна освоила этот довольно уникальный по его результату процесс гальванических покрытий и их последующей колеровки и глазировки. Изделия потрясающей красоты!

И почти последними в ярмарочном ряду по пути моего обхода, но ближними к сцене, так что звук заглушает разговор, была чета Шошуновых Владимира и Людмилы. Сначала обратили на себя внимание резные узорчатые штампики, которыми Людмила обучала ребятишек украшать лист бумаги разноцветными узорами, предварительно покрывая штампик нужной краской. Видно, что штампики изначально предназначались скорее для печатания узоров на раскатанном тесте, чтобы выпекать потом красивые печенья. Как же, говорю, такие витиеватые и ажурные узоры делаются? Не знаю, отвечает, муж что-то ковыряет своими инструментами, вот, и получается. Муж-то, вон, рядом, в соседней палатке. Подхожу к Владимиру, беседуем, между делом он учит девочку как правильно делать косяком (специальный резак по дереву с косым лезвием) на липовой дощечке кривой рез по прорисованному контуру – путём правильных последовательных сколов.

А тут же гляжу, и луки знакомые лежат со стрелами – те, с которыми полно пацанов тут бегают, и даже, как говорил, батюшка на встречу попался.

С детства пацанами баловались луками. Верх совершенства орудия – если стрела, выпущенная вверх, скроется из глаз. Дубовая палка хорошая нужна была правильная для такого лука, я неплохо прицельно стрелял и вверх достигал совершенства, да только стрелу не всегда потом отыщешь, а стрела щепилась у нас из ровной сосновой доски, потом аккуратно обрабатывалась, в общем трудоёмкость выстрела в никуда не оправдана.

А тут, видишь, стеклопластиковая арматурка, отрезанная на нужную длину из бухты и обёрнутая вокруг для гладкости скотчем, и стабилизатор из того же скотча – и руку не поранишь, и направление держит. И лук – прост и функционален рукоять сосновая, а к ней на саморезах два плеча из клеёных вдоль реек, на которые матрас краватный кладут, только распиленных вдоль по нужному размеру. Не прост, думаю, парень. Потом уж дома специально заглянул на его страницу ВКонтакте, вижу, не ошибся – общался с уникальным и разноплановым мастером резьбы по дереву и деревообработки.

И снова и снова – русская музыка. И погодку в день праздника Господь подарил ласковую – солнце светило, безоблачно, хотя поддувал лёгкий ветерок, не давая упариться. Напившись до сыта напоследок деревенского домашнего хлебного квасу, мы двинулись домой. И уже из дома, пусть усталые, всё обменивались впечатлениями, фотографиями и видео. Батюшка выслал фотографии с церковного Богослужения и последующего фестиваля, которые мы с его разрешения опубликовали в фото альбоме на странице ОРК РТ во ВКонтакте, добавив свои. А самая подробная фото летопись светской части праздника опубликована в фотоальбоме во ВК Пестречинского районного отдела культуры.

Хорошо поработали, хорошо отдохнули, а всё вместе по сути – послужили благому делу кто как мог.

Возродим традиционные духовные и семейные ценности, возродим веру и благочестие - возродим и Россию!





Михаил Щеглов,

председатель Общества русской культуры Республики Татарстан,

председатель Казанского отделения Русского собрания

июль 2023г.,

г.Казань







