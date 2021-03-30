 

Жители села Богородское под Казанью против строительства трассы по центру села вблизи церкви!

  

Жители с. Богородское, что в 15 км от Казани - против строительства трассы прямо по селу, да ещё вблизи церкви! Мы узнали об этом от представителей инициативной группы - жителей этого села. Выехали на место, отсняли, полюбуйтесь.
Это только начало славных дел, ведь противников слушать под ухом рёв большегрузов до конца жизни - здесь несколько сотен.

А суть в том, что сейчас дорога "2-е горки (Кулгали) - Салмычи - Куюки - Богородское - трасса М7" вся разбита, а в распутицу - и вовсе не проехать.
Вот, "мудрые" власти РТ, а решение, как стало известно, принималось на самом верху, намерены "облагодетельствовать" горожан, устроив по данному маршруту трассу за счёт укрепления и расширения ещё на 2 метра существующей дороги, да плюс тротуары. И всё- - с серьёзнейшими нарушениями существующих норм строительства и законов, и наплевав на интересы жителей. И к тому же дорога, по которой будут ходить и фуры с большегрузами, создавая вибрации, будет проходить в непосредственной близости от действующей церкви Успения Пресвятой Богородицы, планируется даже сдвигать церковную ограду, сократив территорию, ранее закреплённую за приходом в качестве его собственности в полном соответствии с законодательством, аж на 3 метра. При этом церковь является вновь выявленным памятником культуры, и ещё повсюду на окружающей её территории находятся останки подвижников веры, меценатов ! И, кстати, церковь эта - любимое место встреч и общения не только православных прихожан, но и местных татар-мусульман, как это следует из видео. Кстати, сам настоятель храма Игорь Петрущенков и все члены его семьи происхождением из знатного рода татар, мусульман, прошли тернистый путь к православию через искушения и тяжёлые испытания. Дочь Мария сейчас поёт в его храме, а сын Ярослав Петрущенков — священник в храме Святой Троицы села Кощаково, глава многодетного семейства.

В храме у о. Игоря часто бывают паломники, здесь прославилась чудотворениями икона Божьей матери «Казанская», под образ прихожане и паломники подкладывают записки с прошениями. А как раз в день посещения нашей группой села и храма на службу и духовные наставления прибыла целая делегация верующих из Симбирска — с четырёх утра добирались сюда на маршрутке, водитель которой Сергей согласился помочь в поездке землякам-паломникам, а вернулись все уже после полуночи — до глубокого вечера батюшка беседовал с каждым, давал так нужные им духовные советы. Некрополь захоронений, расположенный на территории церкви заслуживает отдельного разговора.

 
Возвращаясь к теме дороги, проблема, как можно на видео наблюдать наш совместный с жителями анализ местности по карте, решается крайне легко - строительством нормальной , и, кстати, практически прямой и гораздо более короткой дороги, соединяющей Дубравную-Габишева-Зорге с трассой М7 в обход трёх перечисленных в начале населённых пунктов. Или один из вариантов в обход хотя бы Богородского, сосредоточенного почти полностью вдоль центральной улицы, почему и здесь громче других возмущаются жители.
И никто же не говорит, что дорога не нужна, ведь пробки порой стоят от Салмычей до М7 ! Люди едут, например, в Дербышки через Приволжский-Вахитовский-Советский районы, совершая огромный крюк. Но почему же ТАКОЙ ценой надо решать проблему, наплевав на людей и православные святыни?!

А столица-то района - Пестрецы, однако! Поинтересуемся ещё потом, как нынешний глава заботится о православных русских, кряшенах района, об их святынях, культуре, обычаях...

В довершение, после общения с жителями села, перешёл ту самую дорогу в сторону церкви, обернулся, вспомнив ещё что-то. И тут меня с головы до ног обрызгала проезжающая машина...
В кадр это событие не попало, но я только лучше понял чаяния сельчан.

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