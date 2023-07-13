О положении на фронте

На фронте, коротко:



Ожесточённые бои продолжаются под Ореховом и в районе Времевского выступа. Сражение носит характер «на истощение». Тяжёлые потери с обеих сторон. Подавляющая часть потерь - в результате артиллерийских и ракетных ударов. Противник применяет даже авиацию. Существенных изменений линии фронта нет.



Враг резко усилил атаки в районе южнее и севернее Бахмута, пытается обойти город с обоих направлений, а также нажимает на фланг в районе севернее Соледара. Бои носят крайне ожесточённый характер, в ряде мест противнику удалось добиться тактического вклинения в нашу оборону.



По всей видимости, стремясь оттянуть вражеские резервы с Бахмутского направления, наши войска продолжают атаки западнее Кременной и Сватова - в направлении Лимана и Купянска соответственно. И также достигают тактических успехов.



Под Авдеевкой на Донецком фронте подразделения «Z» и «Шторм» продолжают атаки в районе севернее указанного пригорода - в направлении Авдеевкой промзоны. Данных о серьёзных успехах ( якобы достигнутых некоторыми «военкорами») - не имею.



По моим субъективным ощущениям, летнее сражение близится к своей высшей точке. От исхода зависит очень и очень многое. Ближайшие две-три недели решат исход летней кампании.

***

В районе Антоновского моста напротив Херсона - ситуация без изменений. Противник удерживает плацдарм в районе самого моста и дачи около него, а также северные окраины ещё нескольких мелких островов поблизости. Наши подразделениям, избегая расстрела с высокого правого берега, оттянулись на южную часть Антоновского острова и удерживают южную часть дачного поселка. Противник успешно пополняет и снабжает свой плацдарм, так как прервать связь с правым берегом нашей артиллерии и авиации не удаётся по ряду причин, а сбросить врага в реку не позволяет плотный огонь вражеской артиллерии. Налицо позиционный тупик, при котором обе стороны не могут решить свои задачи (уничтожения или расширения плацдарма) прямыми способами.

Вероятнее всего - противник будет искать решение путём операций по форсированию Днепра выше по течению.



Опубликовано в телеграм-канале Игоря Стрелкова.