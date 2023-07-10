Российские школьники завоевали четыре медали на международной биологической олимпиаде

Школьники российской сборной успешно выступили на международной биологической олимпиаде (IBO) и принесли команде четыре медали: три золотых и одну серебряную.

"Золотых медалей удостоены: Петр Попов, физтех-лицей имени П.Л. Капицы, г. Долгопрудный, Московская область; Иван Демидов, физтех-лицей имени П.Л. Капицы, г. Долгопрудный, Московская область; Алиса Тимонина, общеобразовательная школа Центра педагогического мастерства, г. Москва. Серебряную медаль получил Никита Воробьев, общеобразовательная школа Центра педагогического мастерства, г. Москва".

Теоретическая часть включала вопросы из клеточной биологии, молекулярной биологии, анатомии и физиологии растений, анатомии и физиологии животных и человека, этологии, генетики и эволюции, экологии, биосистематики. Практическая работа проходила в биологических лабораториях и состояла из четырёх экспериментальных заданий в области экологии и этологии, молекулярной биологии растений, биохимии и биоинформатики.

Руководителем сборной выступила Галина Белякова, доцент МГУ имени М.В. Ломоносова.

