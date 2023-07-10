Российские школьники завоевали четыре медали на международной биологической олимпиаде

Школьники российской сборной успешно выступили на международной биологической олимпиаде (IBO) и принесли команде четыре медали: три золотых и одну серебряную.
Теоретическая часть включала вопросы из клеточной биологии, молекулярной биологии, анатомии и физиологии растений, анатомии и физиологии животных и человека, этологии, генетики и эволюции, экологии, биосистематики. Практическая работа проходила в биологических лабораториях и состояла из четырёх экспериментальных заданий в области экологии и этологии, молекулярной биологии растений, биохимии и биоинформатики.
Руководителем сборной выступила Галина Белякова, доцент МГУ имени М.В. Ломоносова.