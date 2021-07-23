Российские школьники на Международной олимпиаде по математике уступили только Китаю

Сборная России, с результатом 183 балла, заняла второе место в общекомандном зачёте на Международной математической олимпиаде для школьников, уступив только сборной Китая.

В олимпиаде участвовали более 600 школьников из 109 стран. Россию представляли Иван Бахарев и Максим Туревский из Президентского физико-математического лицея № 239 в Санкт-Петербурге, Айдар Ибрагимов из специализированного учебно-научного центра - школа-интернат имени А. Н. Колмогорова МГУ, Матвей Исупов из лицея № 41 в Ижевске, Андрей Шевцов из лицея "Вторая школа" в Москве, Данил Сибгатуллин из московской школы № 1589.

"Иван Бахарев и Максим Туревский получили высшие награды олимпиады - золотые медали. При этом Максим Туревский справился со всеми шестью задачами олимпиады, получил 39 баллов и занял с этим результатом второе место в личном мировом зачёте", - рассказали в комитете, добавив, что другие участники сборной России завоевали ещё три золотых и одну серебряную медаль.





Международная математическая олимпиада проводится ежегодно среди школьников старших классов с 1959 года. В 2020 году российская сборная завоевала две золотые и четыре серебряные медали и также заняла второе место в неофициальном командном зачёте после Китая.