 

В России более 12 млн должников; чистая прибыль Сбербанка за 2023 год превысила 470 млрд

 

В России насчитывается более 12 миллионов должников, сообщил директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрий Аристов. По его словам, ситуация со сбором кредитной задолженности стала «суперкрайне актуальной проблемой». Только на исполнении ФССП находятся документы в отношении физлиц, не оплативших вовремя кредитную задолженность банкам, микрофинансовым организациям и коллекторам на общую сумму почти два триллиона рублей. 

По данным Банка России, портфель займов микрофинансовых организаций в 2022 году достиг 364 миллиардов рублей. Это рекордная сумма, и 35 процентов этой задолженности — займы, просроченные более чем на 90 дней. 

 

Объём чистой прибыли Сбербанка по российским стандартам бухгалтерского учета за январь - апрель 2023 года превысил 470 млрд рублей, "рентабельность капитала составила 24%. В апреле банк заработал 120,7 млрд рублей чистой прибыли", отмечается в материалах кредитной организации.

Чистый процентный доход за отчётный период вырос на 32% в годовом сравнении, до 694,9 млрд рублей и на 70,5% в годовом сравнении в апреле, до 177,8 млрд рублей. 

 



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