 

В американском Университете Беркли скандал из-за профессорши, у которой не оказалось индейских корней

В престижном американском (калифорнийском) Университете Беркли разгорелся скандал из-за профессора социологии Элизабет Гувер, которая, как открылось внезапно, не имеет индейских корней. Открылось же это потому, что Гувер рассказала об этом сама. Она выпустила признание, в котором объяснила, что мать рассказывала им с сёстрами про индейских прабабушек, и они даже посещали индейские собрания, чтобы "приобщиться к корням". В своей научной работе Гувер также ссылалась на свои "индейские корни". Признавая, что всё это оказалось неверным и что она на самом деле "белая", женщина попросила прощения "у всех, кому причинила боль".

Ей, однако, это не помогло. Её признание вызвало взрыв негодования, и более трёхсот студентов и профессоров Беркли подписали петицию с требованием уволить Гувер из Беркли. Коллеги с правильной родословной заявили, что престижные места и гранты Гувер получала благодаря "индейским корням", а раз это не подтвердилось, значит, она мошенница. От неё также потребовали, чтобы она перестала носить индейские украшения и "другими способами вводить аудиторию в заблуждение". 

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