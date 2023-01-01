Украинцы обстреляли дворец детского творчества в Макеевке и разрушили больницу в Первомайске

Здание Дворца детского и юношеского творчества в Центрально-Городском районе Макеевки, а также магазин и жилой дом повреждены
в результате обстрела со стороны Вооружённых сил Украины 1 января. Ранены
более пятнадцати человек.
Накануне украинским обстрелом разрушен корпус Центральной горбольницы Первомайска, ранены
шестеро мирных жителей. Погиб один человек и двое ранены в Ясиноватой
.
Около полуночи из натовских орудий был обстрелян
Донецк, затем в течение ночи удары продолжались. Сообщается
о пожаре в районе водоканала и трёх раненых.