 

Украинцы обстреляли дворец детского творчества в Макеевке и разрушили больницу в Первомайске

Здание Дворца детского и юношеского творчества в Центрально-Городском районе Макеевки, а также магазин и жилой дом повреждены в результате обстрела со стороны Вооружённых сил Украины 1 января. Ранены более пятнадцати человек.
Накануне украинским обстрелом разрушен корпус Центральной горбольницы Первомайска, ранены шестеро мирных жителей. Погиб один человек и двое ранены в Ясиноватой
Около полуночи из натовских орудий был обстрелян Донецк, затем в течение ночи удары продолжались. Сообщается о пожаре в районе водоканала и трёх раненых. 
Также из "хаймарсов" 1 января обстреляно Сватово. 
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APN.ru