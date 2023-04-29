 

Два мирных жителя погибли при обстреле Ясиноватой

В результате субботнего украинского обстрела Ясиноватой (ДНР) пострадали четыре местных жителя. Двое из них погибли (женщина 1973 года рождения и мужчина 1978 года рождения). Двое мужчин (1966 года рождения и 1970 года рождения) получили ранения.

В целом число пострадавших от украинских обстрелов в субботу в республике достигло одиннадцати человек.

в Донецке повреждения получили детский сад и жилой многоквартирный дом в Петровском районе, частные жилые дома в Ленинском районе, обстрел велся из реактивных установок залпового огня "хаймарс". 
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Украинцы обстреливают Белгородчину и ДНР, трое погибших
» В Донецке украинским обстрелом убиты трое, в Васильевке ранены пятеро
» Обстреляна Курская область, в ДНР погибли три мирных жителя
» В результате украинских обстрелов автостанции в Донецке и центра Изюма погибли люди
» При обстреле школ в Донецке из американских гаубиц погибло пять человек
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Новости из параллельной вселенной

Новости из параллельной вселенной

«Стопиццот» оттенков серости

«Стопиццот» оттенков серости

Настало время уступать Гегемону!

Настало время уступать Гегемону!

Сингулярность уже здесь

Сингулярность уже здесь

Что необходимо для победы

Что необходимо для победы

\

"Скелет для оптимизации процессов". Продолжение книги полковника Пинчука

  • 4 536
Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Два мирных жителя погибли при обстреле Ясиноватой

  • 22:47
  • 38

Поляки вломились в школу при российском посольстве и велели покинуть помещение

  • 18:41
  • 195

Из-за украинских обстрелов обесточены сёла в Белгородской и Курской областях и Новая Каховка

  • 18:13
  • 181

Египетское правительство возмущено чернокожей Клеопатрой в новом фильме "Нетфликса"

  • 14:50
  • 291

В Севастополе в результате атаки украинских дронов загорелась нефтебаза

  • 10:27
  • 350

Британцам рассказали о вреде покоса травы в городах

  • 21:34
  • 490
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru