Два мирных жителя погибли при обстреле Ясиноватой

В результате субботнего украинского обстрела Ясиноватой (ДНР) пострадали четыре местных жителя. Двое из них погибли (женщина 1973 года рождения и мужчина 1978 года рождения). Двое мужчин (1966 года рождения и 1970 года рождения) получили ранения.

В целом число пострадавших от украинских обстрелов в субботу в республике достигло одиннадцати человек.

в Донецке повреждения получили детский сад и жилой многоквартирный дом в Петровском районе, частные жилые дома в Ленинском районе, обстрел велся из реактивных установок залпового огня "хаймарс".