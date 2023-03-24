В 2022 году РФ получила с иностранных заёмщиков 11 млрд рублей вместо ожидаемых 48 млрд

"Как следует из данных портала "Электронный бюджет", в 2023 году по состоянию на 21 марта Россией получено 0,3 млрд рублей процентного дохода по долгам иностранных государств и компаний-заемщиков. Данные по тому, сколько основного долга возвращено, отсутствуют, так как Минфин перестал публиковать информацию об источниках финансирования дефицита бюджета:

"Информация по платежам от государств-дебиторов носит ограниченный характер и не раскрывается Минфином России".