В 2022 году РФ получила с иностранных заёмщиков 11 млрд рублей вместо ожидаемых 48 млрд
- 24.03.2023, 13:32,
- Новости
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Полученные проценты по государственным кредитам, предоставленным Россией правительствам зарубежных стран и их юридическим лицам, в 2022 году составили только 11,13 млрд рублей вместо ожидаемых 48,68 млрд рублей.
В 2021 году процентный доход России по таким займам составлял чуть более 52 млрд рублей, а в 2020-м - более 64 млрд. Как сообщил Минфин, причина недостижения планового показателя заключается в "непоступлении платежей от иностранных заемщиков в связи с введенными санкционными ограничениями".
"Как следует из данных портала "Электронный бюджет", в 2023 году по состоянию на 21 марта Россией получено 0,3 млрд рублей процентного дохода по долгам иностранных государств и компаний-заемщиков. Данные по тому, сколько основного долга возвращено, отсутствуют, так как Минфин перестал публиковать информацию об источниках финансирования дефицита бюджета:
"Информация по платежам от государств-дебиторов носит ограниченный характер и не раскрывается Минфином России".