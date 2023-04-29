Египетское правительство возмущено чернокожей Клеопатрой в новом фильме "Нетфликса"
- 29.04.2023, 14:50,
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Широко известная американская развлекательная компания "Нетфликс" выпускает новый "документальный" фильм о Клеопатре в серии "Королевы Африки". Однако трейлер этого фильма уже вызвал бурное возмущение правительства Египта, поскольку Клеопатра там показана чернокожей. Министерство туризма и древностей Египта выпустило заявление
, в котором утверждает, что Клеопатра была светлокожей и с "эллинистическими" чертами лица, поскольку предки её были из Македонии. А доктор Мустафа Вазири, генеральный секретарь Верховного совета по археологии, обвинил "Нетфликс" в фальсификации египетской истории и грубом пренебрежении исторической правдой, при этом Вазири особенно подчеркнул, что фильм преподносится публике как документальный, а не художественная драма.
Министерство пошло ещё дальше и заявило, что анализ древних египетских останков показывает, что египтяне вообще не выглядели как африканцы с юга Сахары, а "Нетфликс" "пытается спровоцировать путаницу, распространяя ложные и вводящие в заблуждение факты о том, что происхождение египетской цивилизации чёрное".
Египетский адвокат Махмуд аль-Семари подал жалобу в прокуратуру с требованием принять "необходимые юридические меры" для блокирования доступа к "Нетфликсу", поскольку их контент нарушает египетские законы о СМИ; он также обвинил компанию в попытке "продвигать афроцентрическое мышление".
Египетская актриса и певица Сомайя Эльхашаб написала в Твиттере: "Отождествление королевы Клеопатры с чернокожей для воплощения фантазий современных афроамериканцев - это чистое воровство египетской истории и в то же время попытка переписать великих людей истории".