Египетское правительство возмущено чернокожей Клеопатрой в новом фильме "Нетфликса"

Министерство пошло ещё дальше и заявило, что анализ древних египетских останков показывает, что египтяне вообще не выглядели как африканцы с юга Сахары, а "Нетфликс" "пытается спровоцировать путаницу, распространяя ложные и вводящие в заблуждение факты о том, что происхождение египетской цивилизации чёрное".

подал жалобу в прокуратуру с требованием принять "необходимые юридические меры" для блокирования доступа к "Нетфликсу", поскольку их контент нарушает египетские законы о СМИ; он также обвинил компанию в попытке

"продвигать афроцентрическое мышление".

Египетская актриса и певица Сомайя Эльхашаб написала в Твиттере: "Отождествление королевы Клеопатры с чернокожей для воплощения фантазий современных афроамериканцев - это чистое воровство египетской истории и в то же время попытка переписать великих людей истории".

Египетский адвокат Махмуд аль-Семари