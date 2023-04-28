Доллар стал самой торгуемой в РФ валютой; россияне доверяют ИИ в принятии финансовых решений

Американский доллар вернул статус самой торгуемой в РФ валюты, опередив китайский юань. В четверг 27 апреля объём торгов доллара достиг 91 миллиарда рублей, что сравнимо с результатом среды и на три миллиарда рублей выше, чем у юаня. При этом ещё в марте юань почти всегда торговался выше американской валюты.





По данным исследования финансового маркетплейса "Выберу.ру", большинство россиян (59%) готовы учитывать советы искусственного интеллекта при выборе финансовых услуг, а около четверти полностью доверили бы ему выбор.

