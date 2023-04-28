За 7 лет в РФ стало в 4 раза больше узбекских мигрантов; в калужском посёлке засилье таджикских мигрантов

Количество узбекских граждан, приезжающих работать в Россию, за последние семь лет увеличилось в четыре раза, сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

По итогам 2022 года приток трудовых мигрантов из разных стран в Россию вырос на треть, до 3,47 миллиона человек, причём более 90% прироста пришлось на Узбекистан, Таджикистан и Киргизию.

Сегодня жительница Калуги Евгения Саранцева описала в сети Вконтакте ситуацию с засильем таджикских мигрантов в посёлке Шопино:

"24 апреля в 18.30 мой сын Кениг Лев возвращался со спортивной пробежки по бульвару. На него напала группа подростков-старшеклассников таджикской национальности. Один отвлекал, другой повалил моего сына захватом сзади на землю, душил и избивал ногами. Сын успел набрать мой номер, и я так истошно кричала в трубку, что они испугались его добить.

Мы обратились в полицию с заявлением, входящий номер КУСП 9708 от 24.04. Инспектор Туракбаева Оксана Ивановна. В настоящий момент ребёнок находится в стационаре в Анненках, у него диагностировали сотрясение мозга и ушибы.

Кениг Лев ученик 5 Б класса школы №33, нападавшие – это приезжие из Таджикистана новые граждане. Они ученики восьмого и седьмого класса этой же школы.

В школу №33 по указанию сверху! принимаются переселенцы из республики Таджикистан, даже в старшие классы! Даже в середине учебного года! Даже плохо говорящие по-русски! Администрация школы с этим ничего не может поделать! Не надо говорить, что уровень образования для детей коренного населения упал кратно, но дети переселенцев держатся стаей и их в школе уже порядка 70%.

Мною обнаружены другие случаи нападения в Шопине старшеклассниками-таджиками на русских детей, младших по возрасту... Многие русские мамы увозят своих детей в другие школы: на Веснушки, на Правый или в город. Тех, кто остался, с каждым годом становится меньше. Школа становится таджикской.

...

В Шопине большое скопление таджиков. Есть консервный завод, где можно получить временную регистрацию, недорогое съёмное жильё, налоговая не проверяет. Многие из приезжих вообще не говорят по-русски. Как они получили гражданство? На каких основаниях тут живут? Как их дети получают аттестат об образовании плохо разговаривая по-русски? и их дети конфликтуют с местными – это вопрос без ответа".

Евгения боится за судьбу своего сына и просит помощи.



