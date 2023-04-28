 

За 7 лет в РФ стало в 4 раза больше узбекских мигрантов; в калужском посёлке засилье таджикских мигрантов

 

Количество узбекских граждан, приезжающих работать в Россию, за последние семь лет увеличилось в четыре раза, сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

По итогам 2022 года приток трудовых мигрантов из разных стран в Россию вырос на треть, до 3,47 миллиона человек, причём более 90% прироста пришлось на Узбекистан, Таджикистан и Киргизию. 

 

Сегодня жительница Калуги Евгения Саранцева описала в сети Вконтакте ситуацию с засильем таджикских мигрантов в посёлке Шопино:

"24 апреля в 18.30 мой сын Кениг Лев возвращался со спортивной пробежки по бульвару. На него напала группа подростков-старшеклассников таджикской национальности. Один отвлекал, другой повалил моего сына захватом сзади на землю, душил и избивал ногами. Сын успел набрать мой номер, и я так истошно кричала в трубку, что они испугались его добить.
Мы обратились в полицию с заявлением, входящий номер КУСП 9708 от 24.04. Инспектор Туракбаева Оксана Ивановна. В настоящий момент ребёнок находится в стационаре в Анненках, у него диагностировали сотрясение мозга и ушибы.
Кениг Лев ученик 5 Б класса школы №33, нападавшие – это приезжие из Таджикистана новые граждане. Они ученики восьмого и седьмого класса этой же школы.
В школу №33 по указанию сверху! принимаются переселенцы из республики Таджикистан, даже в старшие классы! Даже в середине учебного года! Даже плохо говорящие по-русски! Администрация школы с этим ничего не может поделать! Не надо говорить, что уровень образования для детей коренного населения упал кратно, но дети переселенцев держатся стаей и их в школе уже порядка 70%.
Мною обнаружены другие случаи нападения в Шопине старшеклассниками-таджиками на русских детей, младших по возрасту... Многие русские мамы увозят своих детей в другие школы: на Веснушки, на Правый или в город. Тех, кто остался, с каждым годом становится меньше. Школа становится таджикской.
...
В Шопине большое скопление таджиков. Есть консервный завод, где можно получить временную регистрацию, недорогое съёмное жильё, налоговая не проверяет. Многие из приезжих вообще не говорят по-русски. Как они получили гражданство? На каких основаниях тут живут? Как их дети получают аттестат об образовании плохо разговаривая по-русски? и их дети конфликтуют с местными – это вопрос без ответа".

Евгения боится за судьбу своего сына и просит помощи. 

 


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Число совершённых мигрантами преступлений в РФ в 2022 году было наибольшим за пять лет
» 95% таджикских мигрантов едут в Россию
» Доля среднеазиатских мигрантов в РФ достигла 76%
» СКР подтвердил непричастность врачей к смерти ребёнка изъятого у мигрантов
» Денежные переводы мигрантов за 2011 год составили 47% от ВВП Таджикистана
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Новости из параллельной вселенной

Новости из параллельной вселенной

«Стопиццот» оттенков серости

«Стопиццот» оттенков серости

Настало время уступать Гегемону!

Настало время уступать Гегемону!

Сингулярность уже здесь

Сингулярность уже здесь

Что необходимо для победы

Что необходимо для победы

\

"Скелет для оптимизации процессов". Продолжение книги полковника Пинчука

  • 4 479
Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Британцам рассказали о вреде покоса травы в городах

  • 21:34
  • 318
Новости из параллельной вселенной

Новости из параллельной вселенной

Ополченцы Донбасса получили статус ветеранов боевых действий, Путин высказался об исторических землях

  • 18:03
  • 366

Доллар стал самой торгуемой в РФ валютой; россияне доверяют ИИ в принятии финансовых решений

  • 17:44
  • 329

В Перми сняли с постановки спектакль о СВО по рассказам Прилепина и Стешина и уволили худрука

  • 17:26
  • 346

За 7 лет в РФ стало в 4 раза больше узбекских мигрантов; в калужском посёлке засилье таджикских мигрантов

  • 16:34
  • 448
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru