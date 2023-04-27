Путин определил статус проживающих в новых российских регионах "иностранцев"

Президент России Владимир Путин подписал указ, определяющий правовое положение жителей новых регионов России, решивших не вступать в гражданство, как иностранцев. Иностранцами будут считаться те, кто оставил прежнее гражданство и не принёс присягу гражданина России, однако остался проживать на территориях Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей.

То же касается и граждан, которые проживали на указанных территориях и переехали в Россию до 30 сентября 2022 года, но отказались принять российское гражданство.

Не принявшие гражданство жители новых регионов могут быть выдворены из России в случае, если будут представлять угрозу национальной безопасности.