 

Мировые военные расходы стали рекордными со времён "холодной войны"

Мировые военные расходы в прошлом году выросли максимально со времён окончания "холодной войны", увеличившись на 3,7%, до $2.24 триллиона. Около половины роста пришлось на надувание военного бюджета Украины. Существенно выросли военные расходы Финляндии и Швеции, а также Саудовской Аравии и Катара. В то же время Италия, Турция и Греция расходы сократили. США продолжают тратить "на оборону" больше всех в мире; их военный бюджет больше, чем у вместе взятых стран из десятки крупнейших покупателей оружия.
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APN.ru