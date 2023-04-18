 

Нет причин "не уподобляться"

 
Почему все призывы "не уподобляться", "не обукраиниваться" -- это очень, очень вредно.
Есть много причин, не буду даже пытаться ранжировать их по вредности большей или меньшей, они все плохи.

Первая. Призыв предполагает, что мы должны всё время смотреть/оглядываться на украинцев, чтобы сверять себя с ними и "не быть как они". Тратить на это время и душевные усилия. Уже одно это -- КРАЙНЕ вредно. Один из самых провальных и недобросовестных педагогических приёмов -- "не будь как Коля, будь как Петя". То есть равняй себя по другим, думай и думай о Коле и Пете и о том, чтобы быть не таким или таким.
 
Вторая. Призыв "не уподобляться" лишает (как минимум, ограничивает) возможности делать нечто потенциально полезное, если подобное (или призывающему "не уподобляться" только кажется, что это -- подобное) делают украинцы. Такое связывание рук самому себе -- это не рыцарство, это идиотизм или диверсия.
 
Третья. Неуважительно, оскорбительно само предположение, что мы можем уподобиться государству, где крайние проявления украинского национализма открыто, беззастенчиво возведены в ранг государственной идеологии, совершая какие-то действия, которые при желании можно "уподобить". Вся официозная шумиха, поднявшаяся вокруг сдёрнутого укрофлага, фиксируется именно на этом уподоблении, и это прямое оскорбление. То есть при всяком проявлении неофициозного патриотического чувства эти люди готовы уподобить Российскую Федерацию -- государство вообще без официальной идеологии -- государству с открыто агрессивной радикально-националистической идеологией. Это больше, чем неуважение.
 
Наконец, четвёртая причина. Вся пропаганда неуподобления происходит на фоне усиленного разгона идеи о том, что украинцы на самом деле хорошие и "братский народ". Таким образом, цепочка приобретает все черты шизофренической: не уподобляться украинцам, это плохо -- но украинцы хорошие, не следует как-то всерьёз и надолго враждовать с украинцами -- вы тогда им уподобитесь, а это плохо -- ведь украинцы хорошие и "братский народ".
Это просто чудовищно.

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