Нет причин "не уподобляться"

Почему все призывы "не уподобляться", "не обукраиниваться" -- это очень, очень вредно. Есть много причин, не буду даже пытаться ранжировать их по вредности большей или меньшей, они все плохи.



Первая. Призыв предполагает, что мы должны всё время смотреть/оглядываться на украинцев, чтобы сверять себя с ними и "не быть как они". Тратить на это время и душевные усилия. Уже одно это -- КРАЙНЕ вредно. Один из самых провальных и недобросовестных педагогических приёмов -- "не будь как Коля, будь как Петя". То есть равняй себя по другим, думай и думай о Коле и Пете и о том, чтобы быть не таким или таким.

Вторая. Призыв "не уподобляться" лишает (как минимум, ограничивает) возможности делать нечто потенциально полезное, если подобное (или призывающему "не уподобляться" только кажется, что это -- подобное) делают украинцы. Такое связывание рук самому себе -- это не рыцарство, это идиотизм или диверсия.

Третья. Неуважительно, оскорбительно само предположение, что мы можем уподобиться государству, где крайние проявления украинского национализма открыто, беззастенчиво возведены в ранг государственной идеологии, совершая какие-то действия, которые при желании можно "уподобить". Вся официозная шумиха, поднявшаяся вокруг сдёрнутого укрофлага, фиксируется именно на этом уподоблении, и это прямое оскорбление. То есть при всяком проявлении неофициозного патриотического чувства эти люди готовы уподобить Российскую Федерацию -- государство вообще без официальной идеологии -- государству с открыто агрессивной радикально-националистической идеологией. Это больше, чем неуважение.